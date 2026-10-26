Η πρώτη αντίδραση του Εργκίν Αταμάν για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Ο προπονητής Εργκίν Αταμάν έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Η δήλωσή του έρχεται στον απόηχο της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου, ενός γεγονότος που έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση.

Η δήλωση του Τούρκου τεχνικού

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε μια σύντομη τοποθέτηση για να εκφράσει τη στάση του απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις. Μιλώντας σε δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά: «παρακολουθώ με σοκ όλες τις εξελίξεις».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Γιώργο Σπανουδάκη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ. Αταμάν ανέφερε ότι βρίσκεται στην Αθήνα και παρακολουθεί με σοκ όσα συμβαίνουν.

Άρνηση σχολιασμού λόγω δικαιοσύνης

Παρά το γεγονός ότι εξέφρασε τον προβληματισμό του, ο Εργκίν Αταμάν απέφυγε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια για την ουσία της υπόθεσης. Δήλωσε ρητά: «λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της δικαιοσύνης».

Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει τη διακριτική στάση του απέναντι σε ένα θέμα που βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, επιλέγοντας να μην παρέμβει με προσωπικές απόψεις.

Μήνυμα στον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους

Πέρα από τις δηλώσεις του για το σκάνδαλο, ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να στείλει ένα μήνυμα αγάπης και εκτίμησης. Αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, λέγοντας: «Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον Παναθηναϊκό».

Επιπλέον, επέκτεινε τους χαιρετισμούς του και σε ένα ευρύτερο κοινό, προσθέτοντας: «καθώς και σε όλους τους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr