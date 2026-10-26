Ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε δημόσια για τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, χαρακτηρίζοντας την παρούσα περίοδο ως την πιο σκοτεινή στην ιστορία του αθλήματος. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και στη συνέχεια σε τηλεοπτική εκπομπή, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας εξέφρασε τη βαθιά του στενοχώρια για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει. Παράλληλα, ζήτησε την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης.

Η «πιο σκοτεινή περίοδος» του ελληνικού μπάσκετ

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Παναγιώτης Φασούλας πήρε θέση μέσω ανάρτησής του στα social media για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει. Μια μέρα αργότερα, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας φιλοξενήθηκε στην πρωινή εκπομπή του MEGA, «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.

Εκεί, σχολίασε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας πως το ελληνικό μπάσκετ ζει την πιο σκοτεινή του περίοδο. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει από καιρό, βλέποντας συγκεκριμένες συμπεριφορές και πρακτικές. Παράλληλα, τόνισε πως δεν νιώθει δικαιωμένος, αλλά διπλά στεναχωρημένος, καθώς δεν γίνεται άνθρωπος του μπάσκετ να σταθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη.

Απαιτήσεις για παραιτήσεις και κυβερνητική δράση

Στην τοποθέτησή του, ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε πως πρέπει να παραιτηθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει δράση, ενώ ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας χαρακτήρισε την υπάρχουσα κατάσταση «ντροπή» και ζήτησε «λίγη τσίπα». Επεσήμανε πως οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης, ενώ πρόσθεσε ότι επιδεικνύουν και θράσος.

Ενδείξεις παρατυπιών και άρνηση παροχής στοιχείων

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε σε ενδείξεις παρατυπιών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε όλες τις ενδείξεις, ζητήσαμε τις αποδείξεις, αλλά δεν μας τις δώσανε». Συγκεκριμένα, μίλησε για 100-200 ψηφοδέλτια που ήταν πανομοιότυπα σταυρωμένα, ενώ τόνισε πως τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας αρνήθηκαν να τα δώσουν ποτέ.

Θεώρησε «περίεργο» το γεγονός να χάνει σε ψήφους ο Χριστοδούλου από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι, ανεξαρτήτως του αν κάποιος δεν ήθελε να ψηφίσει Φασούλα. Επίσης, εξέφρασε την απορία του σχετικά με τη σύλληψη ενός ανθρώπου, η οποία γίνεται για να μην επιτελέσει άλλα αδικήματα, και ρώτησε «Αυτή τη στιγμή ξέρεις κανείς τι γίνεται».

Αξιοκρατία και ο ρόλος της νέας γενιάς

Ο Παναγιώτης Φασούλας υπογράμμισε ότι το μπάσκετ ανήκει στη νέα γενιά, στους παίκτες, στους προπονητές και στους ανθρώπους που ζουν κάθε μέρα στα γήπεδα. Εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία για τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα, καθώς βλέπουν πως δεν υπάρχει αξιοκρατία και ότι έχουν καταστρατηγηθεί όλα.

Για την αναγέννηση του αθλήματος, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας τόνισε πως πρέπει να ενεργοποιηθούν γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα από το μπάσκετ, ώστε να οδηγήσουν ξανά το άθλημα ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. Παράλληλα, ζήτησε τα σωματεία να έχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις από την Πολιτεία για να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, καθώς τα παιδιά στον αθλητισμό αγωνίζονται σωστά.

Επηρρεασμός και ανάγκη δημοκρατικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε σε πρακτικές επηρεασμού που παρατηρούνται στην επαρχία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι γυρνάνε όλη την επαρχία και λένε πως «αν δεν βγει ο... τάδε, στο επόμενο πρωτάθλημα δεν θα περάσεις καλά», κάτι που δείχνει την ύπαρξη επηρεασμού.

Τέλος, εξέφρασε την πίστη του στην ελληνική διαιτησία, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη οι διαιτητές να αναδειχθούν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για το τι έπρεπε να γίνει, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και σωστές πρακτικές στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko