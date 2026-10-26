Ο Τάσος Δουβίκας υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Κόμο έως το 2030

Ο Τάσος Δουβίκας είναι έτοιμος να υπογράψει ένα νέο, πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Κόμο, το οποίο θα τον κρατήσει στην ιταλική ομάδα έως το 2030. Η συμφωνία, που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες, προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αναγνώριση των εκπληκτικών εμφανίσεων του διεθνούς επιθετικού με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

Οι όροι του νέου συμβολαίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Τάσος Δουβίκας και η Κόμο, έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους. Το νέο συμβόλαιο θα έχει διάρκεια έως το έτος 2030, διασφαλίζοντας την παραμονή του Έλληνα φορ στην Ιταλία για τα επόμενα χρόνια. Οι ετήσιες απολαβές του Δουβίκα θα ανέρχονται στα τρία εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Κόμο προς το πρόσωπό του.

Το μόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Κόμο. Η ανακοίνωση αυτή αναμένεται να επιβεβαιώσει την επέκταση του συμβολαίου, επισφραγίζοντας τη δέσμευση του συλλόγου στον παίκτη και την πεποίθηση στις δυνατότητές του.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις που οδήγησαν στην ανανέωση

Η πρόθεση της Κόμο να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τάσου Δουβίκα είχε γίνει γνωστή περίπου έναν μήνα πριν, και οι πρόσφατες εμφανίσεις του επιθετικού επιβεβαίωσαν την ορθότητα αυτής της απόφασης. Ο Δουβίκας συνέχισε τις εξαιρετικές του επιδόσεις, δείχνοντας σταθερά την αξία του στο γήπεδο.

Πιο πρόσφατα, ο διεθνής επιθετικός έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του στον αγώνα της Κόμο απέναντι στη Σασουόλο, το μεσημέρι του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Serie A, ο Δουβίκας σημείωσε δύο γκολ μέσα σε μόλις 11 λεπτά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απόδοση της ομάδας του απέναντι στο σύνολο του Αλμπέρτο Ακουιλάνι.

Το προσωπικό ρεκόρ και η συνέχεια των επιτυχιών

Με τα γκολ που πέτυχε απέναντι στη Σασουόλο, ο Τάσος Δουβίκας κατέγραψε ένα σημαντικό προσωπικό ρεκόρ. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Αυτή η επίδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς επιτυχιών που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

Πριν από τον αγώνα με τη Σασουόλο, ο Δουβίκας είχε σκοράρει απέναντι στη Φέγενορντ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Champions League. Επιπλέον, είχε πετύχει γκολ και στο πρωτάθλημα της Serie A, στην αναμέτρηση της Κόμο με τη Φιορεντίνα. Η σταθερή του παρουσία στο σκοράρισμα έχει ενισχύσει την αξία του και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής Σεσκ Φάμπρεγας.

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης και του προπονητή

Η διοίκηση της Κόμο, καθώς και ο προπονητής της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν εκφράσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στον Τάσο Δουβίκα. Το νέο συμβόλαιο με τις αυξημένες απολαβές αποτελεί σαφή ένδειξη αυτής της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης της συνεισφοράς του παίκτη. Η Κόμο, η οποία είναι επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, επενδύει στον Έλληνα διεθνή φορ για το μέλλον της.

Η συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου μέχρι το 2030 υπογραμμίζει τη στρατηγική επιλογή του συλλόγου να χτίσει γύρω από παίκτες με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Δουβίκα. Η αναμονή για την επίσημη ανακοίνωση είναι πλέον το μόνο που απομένει για να επισημοποιηθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη για την καριέρα του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Athletiko