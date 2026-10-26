Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» και ο Μουρίνιο πανηγύρισε έξαλλα

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να αποσπάσει μια πολύτιμη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με σκορ 1-2, σε ένα συναρπαστικό «Clasico» που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο «Καμπ Νόου». Η αναμέτρηση αυτή, η πρώτη της φετινής σεζόν ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού ποδοσφαίρου, σημαδεύτηκε από την εμφατική επικράτηση της «Βασίλισσας» και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε ο προπονητής της, Ζοσέ Μουρίνιο, το νικητήριο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ.

Η μεγάλη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου»

Η αναμέτρηση στο «Καμπ Νόου» ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φεύγει νικήτρια, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 1-2. Αυτή η επικράτηση χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ μεγάλη νίκη, τόσο από ψυχολογικής πλευράς για την ομάδα της Μαδρίτης, όσο και για την οικονομία του πρωταθλήματος. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε σημαντική ώθηση στη «Βασίλισσα» στην προσπάθειά της για την κορυφή της βαθμολογίας.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τη Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν καθοριστικός στην επίτευξη της νίκης, με το δεύτερο γκολ του να διαμορφώνει το τελικό σκορ και να χαρίζει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο και η επιστροφή του στο γήπεδο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στο γήπεδο όπου στο παρελθόν έχει δεχθεί αποδοκιμασίες όσο κανείς άλλος. Η παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νόου» ήταν εμφατική, καθώς η ομάδα του κατάφερε να φύγει νικήτρια από μια δύσκολη έδρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε καταστρώσει ένα άρτιο τακτικό πλάνο για την αναμέτρηση.

Μέσω της στρατηγικής του, ο Μουρίνιο περιόρισε αποτελεσματικά τα «όπλα» του Χάνσι Φλικ, του προπονητή της Μπαρτσελόνα. Αυτή η τακτική προσέγγιση συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της Ρεάλ Μαδρίτης, επιτρέποντας στην ομάδα να ελέγξει τον αγώνα και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Ο εκδηλωτικός πανηγυρισμός του «Special One»

Η χαρά του Ζοσέ Μουρίνιο για τη νίκη και ειδικά για το νικητήριο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ ήταν εμφανής και δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Μπαπέ σημείωσε το 1-2 σε κενή εστία, μετά από μια φανταστική ενέργεια του Καμαβινγκά, ο Πορτογάλος τεχνικός αντέδρασε με έναν ιδιαίτερα εκδηλωτικό τρόπο.

Ο «Special One» σηκώθηκε από τον πάγκο του και έτρεξε προς το χορτάρι, όπου έπεσε με τα γόνατα. Κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του, έβγαλε τη γλώσσα, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στους γηπεδούχους φιλάθλους. Ο Άρντα Γκιουλέρ ήταν ο πρώτος παίκτης που έτρεξε προς το μέρος του Μουρίνιο για να τον αγκαλιάσει και να συμμετάσχει στον πανηγυρισμό.

Η βαθμολογική σημασία της επικράτησης

Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Clasico» είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Βασίλισσα» κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή στους τρεις πόντους, πλησιάζοντας έτσι τους «Μπλαουγκράνα» της Μπαρτσελόνα. Αυτή η εξέλιξη καθιστά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Στο ενδιάμεσο της βαθμολογίας, και συγκεκριμένα στο -2 από την κορυφή, βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η κατάσταση στην κορυφή του πρωταθλήματος παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις τρεις ομάδες να διεκδικούν με αξιώσεις τον τίτλο, μετά και το σημαντικό αυτό αποτέλεσμα στο «Καμπ Νόου».

Με πληροφορίες από: Gazzetta