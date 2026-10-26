Η βραδιά του NBA με Ντόντσιτς σε MVP mode, εκπλήξεις και ιστορικές επιδόσεις

Μία βραδιά γεμάτη αναμετρήσεις για όλα τα γούστα προσέφερε το NBA στις 26 Οκτωβρίου, με μεγάλες εμφανίσεις σούπερ σταρ, παιχνίδια ντέρμπι και εκπλήξεις. Ξεχώρισε η μυθική επίδοση των 52 πόντων του Λούκα Ντόντσιτς, η απρόσμενη νίκη των Μάτζικ στη Νέα Υόρκη επί των Νικς, καθώς και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σίξερς και Πίστονς που έκρυβε ανατροπές.

Η κυριαρχία του Λούκα Ντόντσιτς και το 3-0 των Λέικερς

Οι Λέικερς συνεχίζουν με φόρα στο πρωτάθλημα, καταγράφοντας το 3-0 μετά την επικράτησή τους επί των Τζαζ. Ο Λούκα Ντόντσιτς μπήκε από τις αρχές της σεζόν σε «MVP mode», σημειώνοντας 52 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ. Ο Σλοβένος παίκτης ουσιαστικά κέρδισε μόνος του την ομάδα της Γιούτα, πραγματοποιώντας την 10η εμφάνιση στην καριέρα του στο NBA με 50 πόντους και άνω. Σούταρε με 17/30 εντός πεδιάς, ενώ πέτυχε και 8 τρίποντα.

Στην ίδια αναμέτρηση, ο Όστιν Ριβς είχε επίσης μια τρομερή εμφάνιση, προσθέτοντας 29 πόντους στην επίθεση των Λέικερς. Από την πλευρά των Τζαζ, σε ένα παιχνίδι που συνολικά σημειώθηκαν 250 πόντοι, ξεχώρισε ο Λόρι Μάρκανεν με 28 πόντους. Ο Κιόντε Τζορτζ συνέβαλε με 24 πόντους, ενώ ο Έις Μπέιλι είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Το τέλος του σερί για τους Σίξερς και η νίκη των Πίστονς

Το «τρένο» των Σίξερς, το οποίο είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα μόνο με νίκες, διέκοψε την πορεία του στη στάση των Ντιτρόιτ Πίστονς. Παρά το αήττητο ξεκίνημα του ΛεΜπρόν Τζέιμς και των συμπαικτών του, ο Κέιντ Κάνιγχαμ και η παρέα του είχαν διαφορετική άποψη, οδηγώντας τους Πίστονς στη νίκη και τερματίζοντας το σερί των Σίξερς.

Η κατηφόρα των Νικς συνεχίζεται με ιστορικά κακή επίδοση

Στη Νέα Υόρκη, η κατάσταση για τους Νικς κάθε άλλο παρά καλά πηγαίνει. Η ομάδα γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της στα πρώτα τρία παιχνίδια του NBA, καταγράφοντας μια ιστορικά κακή επίδοση για τους πρωταθλητές. Η ομάδα συνεχίζει να «βυθίζεται» στην αρχή της σεζόν.

Στην αναμέτρηση αυτή, οι Μάτζικ αναδείχθηκαν νικητές. Κορυφαίοι για τους Μάτζικ ήταν οι Φρανζ Βάγκνερ και Ντέσμποντ Μπέιν, οι οποίοι σημείωσαν 23 και 22 πόντους αντίστοιχα. Για τους ηττημένους Νικς, ξεχώρισε μονάχα ο Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους. Επίσης, ο Ανουνόμπι και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έβαλαν από 22 πόντους, δίχως όμως να είναι αρκετοί για να χαρίσουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Νίκη για τους Θάντερ και τραυματισμός στους Κλίπερς

Σε ένα σκληρό παιχνίδι, οι Θάντερ κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, κερδίζοντας τους Κλίπερς με σκορ 108-101. Ο Σέι Γκίλιτζιους-Αλεξάντερ, μετά τους 17 πόντους που είχε σημειώσει στο προηγούμενο παιχνίδι, επανήλθε στα δικά του στάνταρ, σκοράροντας 24 πόντους και αποτελώντας την κύρια επιλογή στην επίθεση της ομάδας του.

Ωστόσο, το ματς επισκιάστηκε από έναν τρομακτικό τραυματισμό. Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς είδε το πόδι του να αλλάζει φόρα κυριολεκτικά, γεγονός που «πάγωσε» τους συμπαίκτες του και τους θεατές.

Με πληροφορίες από: Athletiko