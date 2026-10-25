Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Βόλο παρά την κούραση και τις δυσκολίες

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως η πιο δύσκολη για το «Τριφύλλι» μετά το ντέρμπι του Φαλήρου. Η ομάδα αντιμετώπισε μεγάλη ταλαιπωρία από τα συνεχόμενα ταξίδια, ενώ οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Παρά τις δυσκολίες, οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και συνέχισαν την πορεία τους στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η δύσκολη αποστολή και η μεγάλη ταλαιπωρία

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από ένα παιχνίδι που είχε δώσει την Πέμπτη με την Καϊράτ στο Καζακστάν. Η πτήση από την άλλη άκρη της γης διήρκεσε επτά ώρες, προκαλώντας σημαντική κόπωση.

Το απόγευμα του Σαββάτου, οι παίκτες ξαναμπήκαν στο αεροπλάνο με προορισμό τη Νέα Αγχίαλο και από εκεί συνέχισαν οδικώς για τον Βόλο. Τα επίπεδα της κούρασης είχαν χτυπήσει «κόκκινο» λόγω της ταλαιπωρίας από το μακρινό ταξίδι, καθιστώντας την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό την πιο ζόρικη για το «Τριφύλλι» από το ντέρμπι του Φαλήρου και μετά.

Η εικόνα του αγώνα και η άμυνα του Βόλου

Στις ήδη δύσκολες συνθήκες προστέθηκαν και οι αγωνιστικές προκλήσεις. Ο Βόλος παρέταξε ένα «πούλμαν» στο χορτάρι, δηλαδή μια εξαιρετικά αμυντική διάταξη, ενώ η βροχή που έπεφτε βάρυνε τον αγωνιστικό χώρο. Παρά το πλήρες σκηνικό δυσκολιών, η ομάδα του Νίστρουπ δεν πτοήθηκε.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, απειλήθηκαν μόλις μία φορά, και αυτή στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς να πιάσουν υψηλά στάνταρ απόδοσης, κατάφεραν να ελέγξουν απόλυτα τον αγώνα, πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης και έχοντας δύο δοκάρια. Έκαναν τη δουλειά τους χωρίς άγχος και πίεση, παρόλο που δεν είχαν τα απαιτούμενα επίπεδα ενέργειας και φρεσκάδας για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ και να «καθαρίσουν» νωρίτερα το ματς.

Το καθοριστικό γκολ του Ντέσερς

Η συνεργασία μεταξύ του Τεττέη και του Ντέσερς στην κορυφή της επίθεσης αρχίζει να «χτίζεται», να παίρνει χρόνο και να βρίσκει χημεία, κάνοντας τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Στην αναμέτρηση του Αλμάτι, ο Έλληνας φορ είχε σερβίρει με κάθετη πάσα το τρίτο γκολ (3-0) στον Νιγηριανό επιθετικό.

Στον αγώνα με τον Βόλο, η υπέροχη σέντρα του Τεττέη έλυσε τον γόρδιο δεσμό της άμυνας των Θεσσαλών. Ήταν μια καταπληκτική μεταβίβαση, και τα υπόλοιπα ήταν «ψωμάκι» για τον killer Ντέσερς, ο οποίος φοράει το νούμερο εννέα. Με κίνηση στο όριο του οφ-σάιντ, πλασέ με την μία πάνω στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, κάνοντας το 1-0.

Η κυριαρχία στο πρώτο ημίχρονο και οι ευκαιρίες

Στο πρώτο ημίχρονο, το «Τριφύλλι» είχε συντριπτική κατοχή της μπάλας, άνω του 70%, γεγονός που υποδηλώνει την απόλυτη κυριαρχία του στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκλεβαν εύκολα την μπάλα από τον Βόλο και την επανακτούσαν άμεσα, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Ωστόσο, με τον αντίπαλο καλά οργανωμένο έξω από την περιοχή του, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τους απαιτούμενους αυτοματισμούς, καλές συνεργασίες και ατομικές ενέργειες ποιότητας για να δημιουργήσει σημαντικές φάσεις. Η μεγαλύτερη διπλή ευκαιρία του ημιχρόνου καταγράφηκε στο 25ο λεπτό, με το δοκάρι του Ντέσερς και το σουτ του Αντίνο, δείχνοντας ότι η ομάδα δεν ήταν στα επίπεδα των προηγούμενων αναμετρήσεων.

Η πορεία στην κορυφή και ο χαρακτήρας πρωταθλητή

Με την εικόνα της ανούσιας πολιορκίας, ήταν ξεκάθαρο πως ένα γκολ του Παναθηναϊκού θα έκανε τη διαφορά. Όσο πιο γρήγορα ερχόταν αυτό, τόσο λιγότερο άγχος και βάρος θα υπήρχε στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη σερί για τους «πράσινους» μετά το ντέρμπι του Φαλήρου.

Οι Αθηναίοι συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα της κορυφής, έχοντας μέχρι στιγμής επτά νίκες και μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα. Η σταθερή τους πορεία και ο τρόπος που διαχειρίζονται τις δύσκολες αναμετρήσεις δείχνουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας που είναι έτοιμη να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον φετινό τίτλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta