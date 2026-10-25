Ο Αλέσιο Λίσι για την ήττα από τον ΟΦΗ, την απογοήτευση και την απουσία Κωνσταντέλια

Ο προπονητής των «ασπρόμαυρων», Αλέσιο Λίσι, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση αντίδραση, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευση που επικρατεί εντός της ομάδας. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ με σκορ 2-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Λίσι στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που επηρεάζουν την απόδοση του συνόλου, εξηγώντας τους λόγους για την τρέχουσα κατάσταση.

Οι αιτίες της κακής κατάστασης και οι αμυντικές αδυναμίες

Ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε εκτενώς στις ανορθογραφίες που παρατηρούνται στην άμυνα της ομάδας, επισημαίνοντας πως η σταθερότητα σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητη για τη συνέχεια. Ο προπονητής εξήγησε ότι η ομάδα εμφανίζεται σε κακή κατάσταση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί πηγή προβληματισμού για το τεχνικό επιτελείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρόλο που ο ΠΑΟΚ ξεκινά καλά τα παιχνίδια του, ένα μεμονωμένο ατομικό λάθος είναι αρκετό για να τον βάλει πίσω στο σκορ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να αναγκάζεται να κυνηγά το αποτέλεσμα υπό συνθήκες τεράστιας πίεσης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία και την αγωνιστική της εικόνα.

Το κομβικό παιχνίδι με την Καλαμάτα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Αλέσιο Λίσι στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, το οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και κομβικό. Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε ότι αυτό το παιχνίδι λειτούργησε ως σημείο καμπής για την ομάδα, φορτώνοντας τους ποδοσφαιριστές με τεράστιο άγχος.

Ο Λίσι τόνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες για την πορεία της ομάδας μετά τη διακοπή, αν και σε κάποιες από αυτές επέλεξε να μην αναφερθεί. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι το ματς με την Καλαμάτα ήταν ένα από τα βασικά γεγονότα που έκαναν κακό στην ψυχολογία και την απόδοση του συνόλου.

Η προσαρμογή στην απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια

Ένα άλλο θέμα που έθιξε ο προπονητής ήταν η διαδικασία προσαρμογής της ομάδας μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Λίσι διευκρίνισε ότι η ομάδα δεν στηριζόταν αποκλειστικά στον Κωνσταντέλια, ωστόσο αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία του παίκτη για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.

Επεσήμανε την ανάγκη για προσαρμογή στην απουσία του παίκτη, μια διαδικασία που, όπως είπε, γίνεται βήμα βήμα. Ο Λίσι ξεκαθάρισε πως δεν εκφράζει κανένα παράπονο για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, τονίζοντας ότι όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφική περίοδος και η ομάδα είχε τους διαθέσιμους παίκτες, τότε είχαν στη διάθεσή τους τα «εργαλεία» για να χαράξουν την πορεία τους.

Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με την εξέλιξη αυτή, ειδικά μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για βελτίωση και την αναζήτηση της ισορροπίας μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Μήνυμα συσπείρωσης και ευχαριστίες στον κόσμο

Ο Αλέσιο Λίσι έστειλε ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης προς τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά, ζητώντας την αμέριστη στήριξή τους. «Καταλαβαίνω ότι αυτοί που είναι εκτός ομάδας είναι απογοητευμένοι», δήλωσε, προσθέτοντας πως «αν κάποιος δεν πιστεύει στην ομάδα αυτό είναι αποδεκτό».

Ωστότε, ο προπονητής υπογράμμισε τη δέσμευση της ομάδας: «Έχουμε περάσει από καταστάσεις πιο δύσκολες και θα δώσουμε τα πάντα για αυτό το σήμα, τόσο εγώ όσο και οι παίκτες. Καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί τώρα είναι απογοητευμένοι, αλλά δεν θα κάνουμε ούτε ένα εκατοστό πίσω. Το σήμα είναι πολύ μεγάλο, θα τα δώσουμε όλα και θα πεθάνουμε για να πάμε μπροστά».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Λίσι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους οπαδούς για τη μεγάλη στήριξή τους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προσπάθεια της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko