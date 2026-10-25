Ο Παναθηναϊκός διατηρεί την κορυφή στη Super League μετά την 8η αγωνιστική

Ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την πρωτοπορία στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα από τον Βόλο, ενώ οι βασικοί διώκτες τους, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, σημείωσαν εντυπωσιακές νίκες με πεντάρες. Παράλληλα, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ και ανέβηκε στην τέταρτη θέση.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει νικηφόρα

Το «τριφύλλι» επικράτησε του Βόλου με σκορ 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εξασφαλίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και προήλθε από την εξαιρετική δημιουργία του Τεττέη, η οποία ολοκληρώθηκε με την αποτελεσματική εκτέλεση του Ντέσερς.

Αυτή η νίκη διατηρεί τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο στην κατάταξη της Super League. Οι «πράσινοι» έχουν πλέον φτάσει τις τέσσερις διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, συνεχίζοντας ένα σταθερά νικηφόρο σερί.

Εντυπωσιακή πεντάρα για τον Ολυμπιακό

Εμφατική ήταν η επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Καλαμάτα, την οποία συνέτριψε με 5-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Πορτογάλος επιθετικός Ζότα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, σκοράροντας στο 37ο, το 40ό και το 46ο λεπτό του αγώνα.

Το σκορ συμπλήρωσαν ο Μάριους Μουαντιλμάτζι στο 74ο λεπτό και ο Λίον Μπέιλι στο 85ο λεπτό, σημειώνοντας αμφότεροι τα πρώτα τους γκολ με την ομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε αυτή τη νίκη παρά τις επτά αλλαγές που έγιναν στην αρχική ενδεκάδα, σε σύγκριση με την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10) απέναντι στη Σπάρτα Πράγας.

Για τον Ολυμπιακό, αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και η έβδομη σερί σε όλες τις διοργανώσεις. Το αποτέλεσμα τους έφερε προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, προτού ο Παναθηναϊκός επικρατήσει στον Βόλο και ανακτήσει την κορυφή.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις επιτυχίες

Με εμφατικό τρόπο αντέδρασε και η ΑΕΚ στα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας με το ίδιο σκορ, 5-0, του Παναιτωλικού. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Η «Ένωση» πραγματοποίησε μια πειστική εμφάνιση, επιστρέφοντας στις επιτυχίες και διατηρώντας έτσι την επαφή της με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Αλλαγές στην τετράδα και σημαντικές νίκες

Ο Άρης κατάφερε να ανέβει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος την ήττα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ηράκλειο, με την ομάδα της Κρήτης να σημειώνει μια μεγάλη νίκη.

Σημαντικό «διπλό» σημείωσε και η Κηφισιά, προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό της. Αυτά τα αποτελέσματα διαμόρφωσαν μια νέα εικόνα στην πρώτη τετράδα της Super League.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την 8η αγωνιστική

Με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός παραμένει μόνος πρώτος στην κατάταξη. Το προβάδισμά του ανέρχεται σε δύο βαθμούς από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ενώ η διαφορά από την τρίτη ΑΕΚ είναι τέσσερις βαθμοί.

Ο Άρης βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση, ολοκληρώνοντας την πρώτη τετράδα των ομάδων που ξεχωρίζουν μετά τα τελευταία αποτελέσματα του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki