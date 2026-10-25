Η ΕΟΚ δεσμεύεται για απρόσκοπτη συνέχιση των διοργανώσεων

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) προχώρησε στην έκδοση της πρώτης της ανακοίνωσης μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την παραίτηση του προέδρου της, Γιώργου Λιόλιου. Τη θέση του στην προεδρία ανέλαβε ο Άγγελος Παπανικολάου, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να αναλαμβάνει μια σειρά από δεσμεύσεις. Βασική προτεραιότητα, όπως αναφέρεται, είναι η απρόσκοπτη συνέχιση όλων των διοργανώσεων, παρά το εν εξελίξει σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Η ανασυγκρότηση και οι πρώτες δεσμεύσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, μετά την ανασυγκρότησή του, δηλώνει ότι δρα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο ελληνικό μπάσκετ. Η ευθύνη αυτή εκτείνεται προς τα σωματεία, τις αθλήτριες και τους αθλητές, καθώς και τις προπονήτριες και τους προπονητές.

Ως βασική προτεραιότητα τίθεται η θεσμική σταθερότητα και η συνέχιση του έργου της Ομοσπονδίας. Το ΔΣ τονίζει ότι, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, η απόλυτη προτεραιότητα είναι η ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των διοργανώσεων.

Συνέχιση αγωνιστικής δράσης και στήριξη εθνικών ομάδων

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι έχουν ήδη διεξαχθεί κανονικά περίπου 100 αγώνες των Εθνικών Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών. Αυτό διασφαλίζει τη συνέχεια της αγωνιστικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί καταστατικό σκοπό της ΕΟΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη στήριξη των Εθνικών Ομάδων. Προτεραιότητα αποτελούν οι επικείμενοι κρίσιμοι αγώνες των Εθνικών Ομάδων Γυναικών, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για τις 11, 14 και 17 Νοεμβρίου 2026. Αντίστοιχα, οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών θα αγωνιστούν στις 26 και 29 Νοεμβρίου 2026. Οι αγώνες αυτοί είναι καθοριστικοί για την προσπάθεια πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αντίστοιχα.

Πρωτοβουλίες για τη διαιτησία και σύγκληση γενικής συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ θα αναλάβει πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαιτησία. Επιδιώκεται η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τις αναγκαίες αλλαγές στον τομέα αυτό, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Νοεμβρίου 2026. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει σε συνεργασία με τον ΕΣΑΚΕ και το αρμόδιο Υπουργείο.

Παράλληλα, θα ζητηθεί η συνδρομή και η τεχνογνωσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA) για την επίτευξη αυτών των στόχων. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών, το ΔΣ θα προχωρήσει σε εύλογο χρόνο στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Αυτό θα επιτρέψει στο ανώτατο καταστατικό όργανο της ΕΟΚ να συζητήσει τις εξελίξεις και να λάβει τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και εξυγίανση

Το ΔΣ της ΕΟΚ εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και δεσμεύεται για πλήρη συνεργασία με κάθε αρμόδια αρχή. Θα παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή στο έργο της Δικαιοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα αδιαφάνειας και πρακτικές που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Στην αυριανή συνεδρίασή του, το ΔΣ αναμένεται να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ δεσμεύεται να προχωρήσει σε ουσιαστικές τομές για την εξυγίανση του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki