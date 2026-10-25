Η ΕΟΚ ανασυγκροτήθηκε μετά το Basketgate και δεσμεύεται για το μέλλον του μπάσκετ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστό ως Basketgate, και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε τη θέση του νέου προέδρου της Ομοσπονδίας. Το ανασυγκροτημένο Δ.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία περιγράφονται έξι δεσμεύσεις για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα.

Η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και το σκάνδαλο που έχει ταράξει το ελληνικό μπάσκετ, η ΕΟΚ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες. Συγκεκριμένα, συγκλήθηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Στο πλαίσιο αυτής της έκτακτης συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε, με τον Άγγελο Παπανικολάου να αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα του προέδρου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλότητας και τη διασφάλιση της λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

Βασικές προτεραιότητες και αίσθημα ευθύνης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αμέσως μετά την ανασυγκρότησή του, δήλωσε ότι κινείται με αίσθημα ευθύνης. Η ευθύνη αυτή απευθύνεται προς το ελληνικό μπάσκετ συνολικά, καθώς και προς τα σωματεία, τις αθλήτριες και τους αθλητές, αλλά και τις προπονήτριες και τους προπονητές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αθλήματος.

Ως βασική προτεραιότητα, το Δ.Σ. έθεσε τη θεσμική σταθερότητα της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του έργου της ΕΟΚ, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του μπάσκετ στη χώρα.

Οι έξι δεσμεύσεις για το μέλλον του αθλήματος

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, περιλαμβάνονται έξι συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτές οι δεσμεύσεις αποτελούν τον οδικό χάρτη για το μέλλον του μπάσκετ στην Ελλάδα και καλύπτουν διάφορους τομείς που κρίνονται κρίσιμοι για την περαιτέρω πορεία του αθλήματος.

Οι δεσμεύσεις αυτές διατυπώθηκαν με σαφήνεια και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ανακύψει, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας. Το Δ.Σ. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής τους για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αλλαγών.

Εθνικές ομάδες, διαιτησία και σεβασμός στη δικαιοσύνη

Μεταξύ των έξι δεσμεύσεων που ανακοινώθηκαν, ειδική μνεία γίνεται στις Εθνικές ομάδες. Η στήριξη και η ενίσχυση των Εθνικών ομάδων αποτελεί βασικό πυλώνα για την Ομοσπονδία, καθώς αυτές εκπροσωπούν τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους νέους αθλητές.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας στον οποίο εστιάζουν οι δεσμεύσεις είναι η διαιτησία. Η ΕΟΚ επιδιώκει τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αντικειμενικότητας στον χώρο της διαιτησίας, ένα ζήτημα που συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Τέλος, το Δ.Σ. υπογραμμίζει τον απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας την πρόθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

Η δέσμευση για την εξυγίανση του αθλήματος

Κεντρικό στοιχείο των δεσμεύσεων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ είναι η εξυγίανση του αθλήματος. Αυτή η δέσμευση αφορά το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και διαδικασιών στο ελληνικό μπάσκετ, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την απομάκρυνση φαινομένων που πλήττουν την εικόνα του.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ληφθούν αποφάσεις που θα αφορούν το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εξυγίανση. Αυτή η κίνηση αναμένεται να θέσει τις βάσεις για ένα πιο διαφανές και υγιές περιβάλλον στο ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Newsit