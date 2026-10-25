Ο Χρήστος Κόντης για τη νίκη του ΟΦΗ: «Είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο»

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-1 στο «Παγκρήτιο» στάδιο. Η νίκη αυτή έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων, το οποίο περιλάμβανε μία ισοπαλία και τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, δεν έκρυψε τη χαρά του, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως μία από τις πιο σημαντικές νίκες της φετινής σεζόν για την ομάδα του.

Το τέλος του αρνητικού σερί και το χαμόγελο του προπονητή

Η ομάδα του ΟΦΗ, μετά από μια περίοδο πέντε παιχνιδιών χωρίς νίκη, κατάφερε να ανατρέψει το κλίμα. Το σερί αυτό περιλάμβανε ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και τέσσερις διαδοχικές ήττες. Η επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 στο γήπεδο του «Παγκρητίου» σηματοδότησε την επιστροφή στις θετικές εμφανίσεις και τα επιτυχή αποτελέσματα.

Ο Χρήστος Κόντης, ο τεχνικός των Κυπελλούχων, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι «είχα καιρό να σκάσω χαμόγελο», υπογραμμίζοντας την ανακούφιση και την ικανοποίησή του για την έκβαση του αγώνα. Τόνισε πως η συγκεκριμένη νίκη συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές που έχει πετύχει η ομάδα φέτος. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ, ειδικά μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που προηγήθηκαν.

Η αξία της νίκης και το «μέταλλο» της ομάδας

Ο προπονητής των Κρητικών εξήγησε ότι η ομάδα ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη πριν από τον αγώνα, καθώς επιθυμούσε διακαώς να επιστρέψει στις νίκες. Αυτή η πίεση ήταν αποτέλεσμα των προηγούμενων ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, αλλά και της επιθυμίας να πραγματοποιήσουν ένα καλό παιχνίδι. Ο Κόντης ανέφερε ότι ο ΟΦΗ ήταν «πειστικός» στην απόδοσή του και είχε «καλά διαστήματα» στον αγώνα.

Παρόλο που η ομάδα πιέστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να βγάλει το «απαραίτητο μέταλλο» που χρειαζόταν σε μια τέτοια αναμέτρηση. Ο προπονητής εξέφρασε την ευτυχία του για τους παίκτες του, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος για τους παίκτες.

Η διπλή πρόκληση: Εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του ΟΦΗ στο Europa League, χαρακτηρίζοντας την ως «χαρά και ευλογία» για την ομάδα. Υπογράμμισε τη δυσκολία του να είναι κανείς «σωστός» τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη, καθώς απαιτείται συνεχής προσαρμογή και απόδοση σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο. Η ομάδα καλείται να «αλλάζει το τσιπάκι» σε διάστημα λίγων ημερών, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο διοργανώσεων.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ομάδα πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διπλή πρόκληση, και στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ το κατάφερε. Θεώρησε ότι οι παίκτες ανταποκρίθηκαν «τέλεια» τόσο στο πνευματικό όσο και στο σωματικό κομμάτι, δείχνοντας ότι μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου. Η ομάδα ανταποκρίθηκε τέλεια στο πνευματικό και σωματικό κομμάτι.

Οι δηλώσεις του προπονητή στη Magenta TV

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη πραγματοποιήθηκαν στη Magenta TV, αμέσως μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης. Εκεί, ο προπονητής των Κρητικών μοιράστηκε τις σκέψεις του για την απόδοση της ομάδας και τη σημασία του αποτελέσματος. Η χαρά του ήταν εμφανής, καθώς η νίκη αυτή έδωσε ώθηση και ψυχολογία στους παίκτες μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Ο Κόντης επανέλαβε την ικανοποίησή του για το «μέταλλο» που έβγαλε η ομάδα, ειδικά στα δύσκολα σημεία του αγώνα, και την ικανότητά της να διαχειριστεί την πίεση. Η επιτυχία αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την πορεία του ΟΦΗ στη σεζόν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παικτών ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta