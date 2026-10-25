Η βαθμολογία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League: Ο Άρης προσπέρασε τον ΠΑΟΚ

Νέα δεδομένα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας διαμορφώθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει σε απόσταση αναπνοής. Η σημαντικότερη αλλαγή στην κατάταξη αφορά το πλασάρισμα του Άρη στην τέταρτη θέση, μετά την επικράτησή του επί του Ατρομήτου.

Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή και ο Ολυμπιακός στο κατόπι

Ο Παναθηναϊκός, ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, κατάφερε να νικήσει τον Βόλο Elabet με σκορ 1-0. Ο αγώνας διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με τους «πράσινους» να εξασφαλίζουν ένα σημαντικό τρίποντο που τους επιτρέπει να διατηρήσουν την πρώτη θέση στην κούρσα του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος της κατάταξης, Ολυμπιακός, σημείωσε μία εμφατική νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέσυραν την Καλαμάτα με το ευρύ σκορ 5-0, σε αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, μόλις δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η άνοδος του Άρη και η πτώση του ΠΑΟΚ

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στην κατάταξη της Stoiximan Super League αφορά την αναρρίχηση του Άρη. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν του Ατρομήτου με σκορ 3-1, σε αγώνα που διεξήχθη στο «Κλ. Βικελίδης». Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική, καθώς ο Άρης πλασαρίστηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, βελτιώνοντας σημαντικά τη θέση του.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ γνώρισε μία ήττα που τον έφερε πιο πίσω στην κατάταξη. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ηττήθηκε με 2-1 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Ηρακλείου, ο ΟΦΗ, πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, φτάνοντας τους 13 βαθμούς και καταλαμβάνοντας την 6η θέση, παρά την υπερπροσπάθεια που είχε προηγηθεί στον αγώνα της με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου

Η 8η αγωνιστική ξεκίνησε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου με τρεις αναμετρήσεις που προσέφεραν θέαμα και ανατροπές. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, ο Ηρακλής υποδέχθηκε την Κηφισιά, με την φιλοξενούμενη ομάδα να φεύγει νικήτρια με σκορ 2-3. Η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα.

Στη συνέχεια, ο Αστέρας AKTOR αναμετρήθηκε με τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Το τελικό σκορ ήταν 0-0, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Η ημέρα έκλεισε με την αναμέτρηση της ΑΕΚ εναντίον του Παναιτωλικού, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με το εντυπωσιακό σκορ 5-0, δείχνοντας την επιθετική της δυναμική.

Οι αναμετρήσεις της Κυριακής

Η Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιφύλασσε τέσσερις αγώνες που ολοκλήρωσαν την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Εκτός από τις ήδη αναφερθείσες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα (5-0) και του Βόλου Elabet με τον Παναθηναϊκό (0-1), διεξήχθησαν και άλλα κρίσιμα παιχνίδια.

Ο Άρης υποδέχθηκε τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης», όπου επικράτησε με 3-1, ένα αποτέλεσμα που, όπως προαναφέρθηκε, τον ανέβασε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Τέλος, ο ΟΦΗ φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο, σημειώνοντας μια σπουδαία νίκη με 2-1, η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο στην κατάταξη των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να χάνει έδαφος από την κορυφή.

Με πληροφορίες από: Athletiko