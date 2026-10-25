Το ενδεχόμενο αλλαγής ημερομηνίας για το ραντεβού Ρεν - Ολυμπιακός

Το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης μεταξύ της Ρεν και του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ωστόσο, η διεξαγωγή του αγώνα την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, στις 5 Νοεμβρίου, είναι αμφίβολη. Ο λόγος είναι η γενική απεργία που έχει προγραμματιστεί στη Γαλλία για την ίδια ημέρα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε συζητήσεις για πιθανή αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Η αρχική ημερομηνία και το πρόβλημα της απεργίας

Η αναμέτρηση της Ρεν με τον Ολυμπιακό, που αφορά την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, έχει οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 ώρα Ελλάδας, με τόπο διεξαγωγής το «Roazhon Park» στη Γαλλία. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με μια γενική απεργία που έχει ανακοινωθεί στη χώρα.

Αυτή η απεργία δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και έχει θέσει σε αμφιβολία το αρχικό πρόγραμμα. Παρόλο που η πιθανότητα ολικής αναβολής του παιχνιδιού είναι μικρή, η ανάγκη για αναπροσαρμογή της ημερομηνίας έχει τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Το μοναδικό σενάριο που εξετάζεται

Μέχρι αυτή τη στιγμή, το μοναδικό σενάριο που βρίσκεται υπό συζήτηση μεταξύ των ανθρώπων της UEFA αφορά τη μετάθεση του αγώνα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το ματς να διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα από την αρχική του ημερομηνία. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας Ρεν - Ολυμπιακός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η ώρα έναρξης του παιχνιδιού, σύμφωνα με το εν λόγω σενάριο, θα παραμείνει η ίδια, δηλαδή στις 19:45 ώρα Ελλάδας. Αυτή η πρόταση αποτελεί τη μοναδική λύση που έχει τεθεί προς εξέταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από την προγραμματισμένη απεργία στη Γαλλία.

Η θέση του Ολυμπιακού και το αίτημα για άμεση απόφαση

Ο Ολυμπιακός έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετές ημέρες για το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Η ελληνική ομάδα, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για προγραμματισμό, ζητάει να υπάρξει άμεσα μία απόφαση από την UEFA σχετικά με την τύχη της αναμέτρησης.

Ο βασικός σκοπός του αιτήματος αυτού είναι να μπορέσει ο σύλλογος να τακτοποιήσει εγκαίρως όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το ταξίδι του στη Γαλλία. Επιπλέον, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι σε θέση να προβεί σε αλλαγές στο συνολικό του πρόγραμμα, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Οι λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση της Ρεν με τον Ολυμπιακό είναι κρίσιμη για την πορεία των δύο ομάδων στην League Phase του Europa League. Το παιχνίδι ανήκει στην 4η αγωνιστική της διοργάνωσης και η σημασία του είναι μεγάλη για την κατάταξη στον όμιλο. Η διεξαγωγή του στο «Roazhon Park» της Ρεν προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική ομάδα θα αγωνιστεί στην έδρα της.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής δημιουργεί μια αναμονή τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τις ίδιες τις ομάδες, οι οποίες καλούνται να προσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους στα ενδεχόμενα νέα δεδομένα. Η UEFA αναμένεται να λάβει την τελική της απόφαση σύντομα, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko