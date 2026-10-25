Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «32» του EHF European Cup με δύο νίκες επί της Ανόρθωσης

Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ εξασφάλισε με επιτυχία την πρόκριση στην φάση των «32» του EHF European Cup, μετά από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι στην Ανόρθωση Φαμαγκούστα. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν και στον δεύτερο αγώνα που διεξήχθη στην Κύπρο, με τελικό σκορ 28-23, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και στις δύο αναμετρήσεις.

Η πορεία της ΑΕΚ προς τους «32»

Η ΑΕΚ κατάφερε να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ανόρθωση Φαμαγκούστα, σημειώνοντας δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτό το «δύο στα δύο» της χάρισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, τους «32» του EHF European Cup. Η επιτυχία αυτή υπογραμμίζει την αγωνιστική ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μετά την καθαρή επικράτηση στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην έδρα της, η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Κύπρο με σαφή στόχο να σφραγίσει την πρόκριση. Η ομάδα ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις του εκτός έδρας αγώνα, διατηρώντας την αγωνιστική της συγκέντρωση και φτάνοντας σε μία ακόμα νίκη. Έτσι, η ΑΕΚ προχωράει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η επικράτηση στην Κύπρο

Στον δεύτερο αγώνα της σειράς, ο οποίος διεξήχθη στην Κύπρο, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 28-23. Η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη για την οριστική εξασφάλιση της πρόκρισης, και οι παίκτες της ΑΕΚ έδειξαν από την αρχή αποφασιστικότητα και αγωνιστικό πνεύμα, διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση, ξεχώρισε για την ΑΕΚ ο Τζάνος Μπατής, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους» με δέκα γκολ. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην επίτευξη της νίκας και στην τελική διαμόρφωση του σκορ. Επίσης, σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ντα Σίλβα Μπάρος, ο οποίος πρόσθεσε πέντε γκολ στο ενεργητικό της ομάδας, ενισχύοντας την επιθετική της δύναμη και διατηρώντας το προβάδισμα.

Το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης Φαμαγκούστα είχε διεξαχθεί στην Ελλάδα, στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ. Σε εκείνο το παιχνίδι, η Ένωση είχε επιδείξει εξαιρετική απόδοση, κατακτώντας μια ευρεία νίκη με σκορ 37-21 επί της κυπριακής ομάδας. Αυτή η νίκη έθεσε τις βάσεις για την πρόκριση, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, με τη διαφορά των 16 γκολ υπέρ της ΑΕΚ, ήταν καθοριστικό για την ψυχολογία και τη στρατηγική της ομάδας ενόψει της ρεβάνς. Η εμφάνιση της ΑΕΚ στην έδρα της, μπροστά στο κοινό της, ήταν δυναμική και αποτελεσματική, δείχνοντας τις δυνατότητες του συνόλου και την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το κριτήριο πρόκρισης και η επιβεβαίωση

Για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην φάση των «32» του EHF European Cup, η ΑΕΚ χρειαζόταν είτε να πάρει τη νίκη και στον δεύτερο αγώνα είτε να ηττηθεί με διαφορά μικρότερη των 16 γκολ. Το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει από τον πρώτο αγώνα, όπου είχε επικρατήσει με 37-21, της παρείχε ένα σημαντικό «μαξιλάρι» ασφαλείας για την εκτός έδρας αναμέτρηση.

Τελικά, η ΑΕΚ όχι μόνο κάλυψε το κριτήριο της πρόκρισης, αλλά το ξεπέρασε με τον καλύτερο τρόπο, καταφέρνοντας να κερδίσει και το δεύτερο παιχνίδι στην Κύπρο. Με δύο νίκες σε δύο αγώνες, η ομάδα ολοκλήρωσε την αποστολή της με απόλυτη επιτυχία, προχωρώντας με αυτοπεποίθηση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Athletiko