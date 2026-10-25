Ο ΟΦΗ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 2-1 στο Παγκρήτιο, επιστρέφοντας στις επιτυχίες

Ο ΟΦΗ επέστρεψε εμφατικά στις νίκες, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-1 στο Παγκρήτιο στάδιο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η νίκη αυτή έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών που είχε υποστεί η κρητική ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι Φούντας και Ανδρούτσος ήταν οι σκόρερ για τους γηπεδούχους, με τον Μπάνζα να μειώνει για τους Θεσσαλονικείς λίγο πριν το τέλος του αγώνα.

Η επιστροφή του ΟΦΗ στις επιτυχίες

Μετά από ένα διάστημα με τέσσερις σερί ήττες τόσο εντός Ελλάδας όσο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο ΟΦΗ έδειξε ψυχή και κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η επικράτηση επί του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1, στο Παγκρήτιο, σηματοδότησε την επιστροφή του «ψυχωμένου ΟΦΗ» στις επιτυχίες, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από λίγες καλές φάσεις, αρκετά νεύρα μεταξύ των παικτών, αλλά και από μια εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.

Το πρώτο ημίχρονο και οι πρώτες ευκαιρίες

Η αναμέτρηση στο Παγκρήτιο ξεκίνησε με ένταση και δυνατά μαρκαρίσματα, καθώς και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να επιτεθούν και να αναζητήσουν ένα γκολ από νωρίς. Μόλις στα 40 δευτερόλεπτα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν ο Ζίφκοβιτς βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Λίλο, μετά από πάσα του Ζαφείρη, όμως ο Αλβανός κίπερ τον νίκησε και το 0-0 παρέμεινε.

Παρά τη γρήγορη ευκαιρία των φιλοξενούμενων, ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν καλός. Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο, αλλά δυσκολεύονταν να βρουν το δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Ο ΟΦΗ προσπαθούσε κυρίως με κάθετο ποδόσφαιρο, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια των φιλοξενούμενων στη μεσαία γραμμή και στηριζόμενος στην ταχύτητα των τριών επιθετικών του. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, είχε διάθεση ανάπτυξης από τα πλάγια, με στόχο να φτάσει η μπάλα στον Εντιαγέ. Η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ βρισκόταν αρκετά ψηλά, κάτι που ο ΟΦΗ επιδίωξε να εκμεταλλευτεί με βαθιές μπαλιές.

Τα γκολ που έδωσαν το προβάδισμα στον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ κατάφερε να προηγηθεί στο 38ο λεπτό. Ο Αϊτόρ έκανε μια ωραία μακρινή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, την οποία ακολούθησε ο Φούντας. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, έδειξε αρχικά να ελέγχει την κατάσταση, όμως η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του, επιτρέποντας στον Έλληνα στράικερ να στείλει την μπάλα σε κενή εστία, κάνοντας το 1-0. Ο πορτιέρε του Δικεφάλου φέρει μεγάλη ευθύνη σε αυτή τη φάση, η οποία άλλαξε τις ισορροπίες σε κομβικό χρονικό σημείο, λίγο πριν οι δύο ομάδες κατευθυνθούν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ διεύρυνε το προβάδισμά του. Ο Ανδρούτσος μετέτρεψε σε γκολ ένα πέναλτι που προήλθε από χέρι του Μπάμπα, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του Κόντη. Αυτό το γκολ ήρθε μέσα από τις κινήσεις του προπονητή του ΟΦΗ, ο οποίος έριξε στο παιχνίδι «φρέσκα» πόδια για να προσφέρουν τρεξίματα και επιλογές σε μεσαία και επιθετική γραμμή, εκμεταλλευόμενος τα μέτρα που κέρδισε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ και η μείωση του σκορ

Μετά το πρώτο γκολ του ΟΦΗ, η ομάδα του Λίσι αναζήτησε την άμεση απάντηση. Ο Εντιαγέ είχε τετ α τετ, αλλά ο Λίλο του έκλεισε το οπτικό πεδίο και το πλασέ κατέληξε άουτ. Επίσης, ο Ζαφείρης είχε μια ευκαιρία για ισοφάριση, όμως το σουτ του απομακρύνθηκε από τον Αλβανό κίπερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές, αλλά με ξεκάθαρη διάθεση του ΠΑΟΚ να ανεβάσει την πίεσή του και να φτάσει νωρίς σε ένα γκολ ισοφάρισης. Ο Λίσι έφερε «κόσμο» από τον πάγκο για να αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης, προσπαθώντας να ανακατέψει την τράπουλα και να δώσει νέα ώθηση και επιθετικές επιλογές στον ΠΑΟΚ, καθώς το γκολ δεν ερχόταν. Μια πολύ καλή ευκαιρία σπαταλήθηκε στο 68ο λεπτό, όταν ο Χατζηδιάκος αστόχησε με κεφαλιά σε κενή εστία, ουσιαστικά, μετά από γλυκιά σέντρα του Ζίφκοβιτς και άστοχη έξοδο του Λίλο. Τελικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 89ο λεπτό με τον Μπάνζα, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει να βάλει δύσκολα στους Κρητικούς και να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το ματς.

Η ατμόσφαιρα και οι αντιδράσεις των φιλάθλων

Η αναμέτρηση στο Παγκρήτιο διεξήχθη μπροστά σε ένα κοινό που δημιούργησε εξαιρετική ατμόσφαιρα, παρά τα αρκετά νεύρα που υπήρχαν στον αγωνιστικό χώρο. Στις εξέδρες βρέθηκαν περίπου 800 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εξέφρασαν έντονες αποδοκιμασίες προς την ομάδα τους μετά την ήττα στο Ηράκλειο. Αυτές οι αντιδράσεις υπογράμμισαν την απογοήτευση των οπαδών για το αποτέλεσμα και την αδυναμία της ομάδας τους να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko