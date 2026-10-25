Άρης – Ατρόμητος 3-1: Άνετη νίκη 4άδας από τους «κίτρινους» στη super league

Ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Ατρομήτου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Η νίκη αυτή, η τρίτη συνεχόμενη για τους «κίτρινους» στο πρωτάθλημα, τους ανέβασε στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η γρήγορη εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στο πρώτο μισάωρο, με τον Άρη να επιδεικνύει αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, δίνοντας από νωρίς τον τόνο στον αγώνα.

Παρά την άμεση απάντηση από την πλευρά του Ατρομήτου, ο Άρης βρήκε τον τρόπο να σημειώσει γρήγορα δύο ακόμη τέρματα. Αυτή η διαδοχική επίθεση των «κιτρίνων» ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Τα τέρματα των «κιτρίνων»

Το πρώτο γκολ για τον Άρη ήρθε στο τρίτο λεπτό, όταν ο Φαμπιάνο εκμεταλλεύτηκε μία φάση και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατρομήτου. Αυτό το γρήγορο προβάδισμα έδωσε ώθηση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό, ο Κουάμε επανέφερε τον Άρη σε θέση οδηγού. Αξιοποίησε την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα Χουτεσιώτη σε σουτ του Καντέβερε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 27ο λεπτό, ο Πετρίς διεύρυνε το σκορ. Με ένα «φοβερό τελείωμα» στην κλειστή γωνία, ο παίκτης του Άρη πέτυχε το τρίτο τέρμα για την ομάδα του, βάζοντας ουσιαστικά ένα πρόωρο τέλος στην αγωνία της αναμέτρησης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 8η «στροφή» της Super League.

Η απάντηση του Ατρομήτου και οι ακυρωμένες φάσεις

Ο Ατρόμητος κατάφερε να ισοφαρίσει προσωρινά στο 9ο λεπτό. Ο Σερζίνιο, μετά από μία αντεπίθεση, εκτέλεσε ένα σουτ που κατέληξε στα δίχτυα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για λίγο.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Άρης είχε και ένα ακόμη γκολ που ακυρώθηκε. Η φάση αυτή αφορούσε τον Γκαρέ, με την απόφαση να λαμβάνεται λόγω χεριού του παίκτη. Αντίστοιχα, ο Ατρόμητος κέρδισε ένα πέναλτι λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, το οποίο όμως επίσης ακυρώθηκε.

Η βαθμολογική άνοδος των «κιτρίνων»

Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλονικείς σημείωσαν το τρίτο τους συνεχόμενο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα της Super League. Η σταθερή αυτή πορεία τους επιτρέπει να διατηρούνται σε υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Το αποτέλεσμα αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στην κατάταξη, καθώς ο Άρης προσπέρασε τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έτσι, η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη τετράδα, ενισχύοντας τη θέση της στον πίνακα.

Η κατάσταση του Ατρομήτου

Από την άλλη πλευρά, οι Περιστεριώτες παρέμειναν στους 2 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Η ήττα αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη για τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα, γεγονός που διατηρεί την ομάδα σε χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Επιπλέον, ο Ατρόμητος έχει και ένα παιχνίδι σε εκκρεμότητα, καθώς η αναμέτρησή του με την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική είχε αναβληθεί. Αυτό το γεγονός προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην τρέχουσα αγωνιστική του κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Newsit