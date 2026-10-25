Ο ΟΦΗ προηγήθηκε του ΠΑΟΚ με γκολ του Φούντα στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει προβάδισμα στον αγώνα του με τον ΠΑΟΚ, χάρη σε ένα τέρμα που σημείωσε ο Φούντας. Το γκολ ήρθε έπειτα από ένα σοβαρό λάθος υπολογισμού του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Αντώνη Τσιφτσή, το οποίο επέτρεψε στον επιθετικό του ΟΦΗ να πλασάρει σε κενή εστία. Η φάση που οδήγησε στο 1-0 διαμορφώθηκε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το προβάδισμα του ΟΦΗ στο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου Σταδίου με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σκορ του πρώτου μέρους ήταν 1-0 υπέρ της κρητικής ομάδας, δίνοντας της ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας. Αυτό το προβάδισμα διαμορφώθηκε χάρη στην εκμετάλλευση ενός σοβαρού λάθους από την πλευρά των φιλοξενούμενων, το οποίο άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Οι Κυπελλούχοι, όπως αναφέρεται ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να βρεθεί μπροστά στο σκορ. Η εξέλιξη αυτή έδωσε στον ΟΦΗ το πλεονέκτημα καθώς οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα, έχοντας πλέον διαφορετική ψυχολογία για το δεύτερο μέρος. Το τέρμα αυτό ήταν το μοναδικό που σημειώθηκε στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη της φάσης στο 38ο λεπτό

Η στιγμή που καθόρισε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Σε αυτή τη φάση, ο Αϊτόρ έβγαλε μια υπέροχη μπαλιά, η οποία κατευθύνθηκε προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας άμεσα κίνδυνο για την εστία των φιλοξενούμενων. Η ακρίβεια και η ποιότητα της μπαλιάς ήταν εμφανής.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Αντώνης Τσιφτσής, ενεπλάκη άμεσα στην εξέλιξη της φάσης. Ο Τσιφτσής, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την μπαλιά, φαίνεται να υπολόγισε λάθος την τροχιά της. Ως αποτέλεσμα, έχασε τη φάση και η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του, αφήνοντας την εστία του ΠΑΟΚ αφύλακτη και εκτεθειμένη.

Το γκολ του Φούντα σε κενή εστία

Εκμεταλλευόμενος την απρόσμενη αδυναμία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ο Φούντας βρέθηκε σε μια εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Μετά το λάθος του Αντώνη Τσιφτσή και το πέρασμα της μπάλας κάτω από τα πόδια του, ο επιθετικός του ΟΦΗ είχε μπροστά του μια εντελώς κενή εστία, χωρίς κανέναν αμυντικό να μπορεί να αντιδράσει άμεσα.

Ο Φούντας, με ψυχραιμία και ακρίβεια, πλάσαρε την μπάλα στα δίχτυα, στέλνοντάς την στην κενή εστία χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Αυτό το τέρμα ήταν και το μοναδικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 1-0 υπέρ του ΟΦΗ. Το γκολ αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα της Κρήτης να προηγηθεί στον αγώνα, εκμεταλλευόμενη πλήρως την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε.

Η συμβολή των παικτών στην εξέλιξη του σκορ

Στην επίτευξη του τέρματος που άνοιξε το σκορ στον αγώνα, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Αϊτόρ ήταν αυτός που ξεκίνησε την επικίνδυνη επίθεση για τον ΟΦΗ, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική και ακριβή μπαλιά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η ποιότητα αυτής της πάσας ήταν καθοριστική για τη δημιουργία της ευκαιρίας.

Από την άλλη πλευρά, ο Αντώνης Τσιφτσής, ο τερματοφύλακας των Κυπελλούχων, είχε την ατυχία να υπολογίσει λάθος τη φάση, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του. Αυτό το απροσδόκητο γεγονός άφησε την εστία του ΠΑΟΚ αφύλακτη. Τέλος, ο Φούντας ήταν ο παίκτης που ολοκλήρωσε την προσπάθεια, εκμεταλλευόμενος την κενή εστία και πλασάροντας με επιτυχία, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στον ΟΦΗ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta