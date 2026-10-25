Η Βαλένθια επικράτησε της Μπασκόνια με 84-75 στην Liga Endesa

Η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει της Μπασκόνια με σκορ 84-75, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Liga Endesa. Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για τους γηπεδούχους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με μια εξαιρετική εμφάνιση. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην Roig Arena, με τη Βαλένθια να διατηρεί τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.

Ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε τη Βαλένθια στη νίκη

Ο βραχύσωμος Αμερικανός γκαρντ, Τι Τζέι Σορτς, ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Βαλένθια στην αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του, καθώς σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του Σορτς έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην τελική επικράτηση με 84-75. Η συνεισφορά του ήταν πολύπλευρη, καλύπτοντας τόσο το σκοράρισμα όσο και την οργάνωση του παιχνιδιού.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στην Roig Arena

Η Βαλένθια είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στην Roig Arena από το ξεκίνημα. Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται με 27-19, θέτοντας τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία του αγώνα. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η διαφορά είχε διατηρηθεί, με το σκορ να είναι 41-35 υπέρ της Βαλένθια.

Η Μπασκόνια προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ, αλλά η αδυναμία της στην άμυνα σε συνδυασμό με την ποιότητα των παικτών της Βαλένθια, ειδικά του Τι Τζέι Σορτς, δεν της επέτρεψαν να ανατρέψει την κατάσταση. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη Βαλένθια να διατηρεί ένα προβάδισμα έξι πόντων, με το σκορ στο 59-53.

Οι διακριθέντες παίκτες των δύο ομάδων

Εκτός από τον Τι Τζέι Σορτς, η Βαλένθια είχε και άλλους παίκτες που συνέβαλαν σημαντικά στη νίκη. Ο Νιλ Σακό πραγματοποίησε ένα double-double, σημειώνοντας 15 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ. Παράλληλα, ο Άρμονι Μπρουκς πρόσθεσε 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ στην στατιστική του.

Από την πλευρά της Μπασκόνια, ο Τι Τζέι Στιούαρτ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 19 πόντους. Ο Κλέμεντ Φρις σημείωσε 12 πόντους, ενώ ο Έι Τζέι Λόουσον είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική.

Η πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα και οι επόμενες ευρωπαϊκές προκλήσεις

Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, τόσο η Βαλένθια όσο και η Μπασκόνια έχουν το ίδιο ρεκόρ στο ισπανικό πρωτάθλημα, με 3 νίκες και 2 ήττες. Οι δύο ομάδες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις και στην Euroleague, καθώς ακολουθεί διπλή αγωνιστική.

Η Βαλένθια θα υποδεχθεί εντός έδρας τη Φενέρμπαχτσε και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας. Αντίστοιχα, η Μπασκόνια θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της και κατόπιν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Βιλερμπάν, σε μια σειρά απαιτητικών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta