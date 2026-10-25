Η ΠΑΕ Άρης με αιχμηρό σχόλιο κατά Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη

Σκληρή τοποθέτηση από την ΠΑΕ Άρης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας με τον Ατρόμητο, με αποδέκτες τον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη και τον Στέφανο Κουμπαράκη. Η αντίδραση των «κιτρινόμαυρων» ήταν άμεση και εκφράστηκε μέσω των social media, αφορμή το γκολ του Ατρομήτου. Στη φάση του τέρματος, όπως υποστηρίζει ο Άρης, φαίνεται να υπήρξε χέρι του Μάγκνουσον στην αρχή της.

Έντονη διαμαρτυρία για τη διαιτησία

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις διαιτητικές αποφάσεις. Η κριτική της ομάδας στόχευσε συγκεκριμένα στον διαιτητή του αγώνα, Σταύρο Τσιμεντερίδη, καθώς και στον Στέφανο Κουμπαράκη, ο οποίος είχε την ευθύνη του VAR.

Η άμεση αντίδραση της ΠΑΕ Άρης εκδηλώθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι Θεσσαλονικείς έβαλαν στο στόχαστρο τους δύο διαιτητές. Η αφορμή για αυτή την έντονη διαμαρτυρία ήταν το γκολ που σημείωσε ο Ατρόμητος, το οποίο, σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης, προήλθε από φάση όπου υπήρξε παράβαση.

Το αιχμηρό σχόλιο και η αναφορά στο μπάσκετ

Το σχόλιο που επέλεξαν οι «κιτρινόμαυροι» για να εκφράσουν την οργή τους ήταν ιδιαίτερα αιχμηρό και συγκεκριμένο. Στην ανάρτησή τους, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η φράση: «Μήπως ζηλέψατε την τύχη της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου;».

Αυτή η δήλωση αποτελεί σαφή αναφορά σε μία υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ελληνικού μπάσκετ. Με αυτό τον τρόπο, η ΠΑΕ Άρης συνέδεσε τις αποφάσεις των διαιτητών Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη με τις εξελίξεις που αφορούν τα ονόματα της Τσαρούχα και του Παπαπέτρου, υπονοώντας πιθανές συνέπειες για τους ίδιους τους διαιτητές.

Το επίμαχο γκολ του Ατρομήτου

Η κεντρική αιτία της διαμαρτυρίας της ΠΑΕ Άρης ήταν το γκολ που πέτυχε ο Ατρόμητος. Η ομάδα των Θεσσαλονικέων υποστηρίζει ότι στην αρχή της φάσης που οδήγησε στο τέρμα, υπήρξε παράβαση χεριού από τον ποδοσφαιριστή Μάγκνουσον. Αυτό το γεγονός, όπως τονίζεται, δεν υποδείχθηκε από τον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Άρης έθεσε ερωτήματα και για τον ρόλο του Στέφανου Κουμπαράκη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το VAR. Η μη παρέμβαση του VAR για την εξέταση της φάσης του χεριού του Μάγκνουσον και η επικύρωση του γκολ, οδήγησαν στην άμεση και έντονη αντίδραση της ομάδας, η οποία θεώρησε ότι αδικήθηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις.

Προηγούμενες αντιδράσεις και κλιμάκωση των τόνων

Η τωρινή τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η ομάδα είχε εκφράσει έντονα παράπονα για τους δύο συγκεκριμένους διαιτητές και στο παρελθόν. Είχε μάλιστα προβεί σε έκδοση ανακοινώσεων εναντίον του Σταύρου Τσιμεντερίδη και του Στέφανου Κουμπαράκη, γεγονός που υποδηλώνει μία συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια.

Με τη νέα αυτή δημόσια τοποθέτηση, οι Θεσσαλονικείς ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τους τόνους της διαμαρτυρίας τους. Η οργή τους για τις αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας εκφράζεται πλέον με μεγαλύτερη ένταση, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της δυσαρέσκειας της ΠΑΕ Άρης απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα της διαιτησίας και τις επιλογές τους στους αγώνες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko