Ο Νίστρουπ ικανοποιημένος μετά τη νίκη επί του Βόλου: «Εξαιρετικοί για 75 λεπτά, πριν τρεις ημέρες ήμασταν κοντά στα κινεζικά σύνορα»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πρασίνων», Τζέικομπ Νίστρουπ, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, εστιάζοντας κυρίως στην απόδοση των παικτών του για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Ικανοποίηση για το πρώτο 75λεπτο

Στις δηλώσεις του, ο Τζέικομπ Νίστρουπ υπογράμμισε την απόλυτη ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας. Χαρακτήρισε την πειθαρχία που επέδειξαν οι παίκτες του ως εξαιρετική, τονίζοντας ότι πραγματοποίησαν ένα «εξαιρετικό πρώτο 75λεπτο», κατά τη διάρκεια του οποίου είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Δανός τεχνικός συμπλήρωσε πως, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται πάντα όταν μια ομάδα προηγείται με ένα μόλις γκολ στα τελευταία δέκα λεπτά, οι ποδοσφαιριστές του πραγματοποίησαν συνολικά μια «κορυφαία εμφάνιση».

Η επικράτηση με 1-0 επί του Βόλου, αν και οριακή στο σκορ, άφησε θετικές εντυπώσεις στον προπονητή, ο οποίος είδε την ομάδα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαχείριση του παιχνιδιού και η διατήρηση του προβαδίσματος, παρά την πίεση που ασκήθηκε προς το τέλος, αποτέλεσαν στοιχεία που ο Νίστρουπ αξιολόγησε θετικά.

Το απαιτητικό ταξίδι στα «σύνορα της Κίνας»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, αναφερόμενος στην οπισθοχώρηση της ομάδας του στα τελευταία λεπτά του αγώνα, έδωσε μια χαρακτηριστική εξήγηση, τονίζοντας το εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, σημείωσε με έντονο τρόπο ότι «πριν από λιγότερο από τρεις ημέρες βρισκόμασταν κοντά στα κινεζικά σύνορα».

Αυτή η αναφορά αφορούσε τον αγώνα του Παναθηναϊκού στο Conference League απέναντι στην Καϊράτ, υπογραμμίζοντας την τεράστια απόσταση και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι παίκτες. Ο προπονητής τόνισε ότι, παρ’ όλα αυτά, η ομάδα κατάφερε να έρθει στον Βόλο και να πάρει τη νίκη, ένα επίτευγμα που χαρακτήρισε «εξαιρετικά απαιτητικό και δύσκολο».

Η εκπληκτική ατμόσφαιρα και το αίτημα για πρωτάθλημα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε ακριβώς τι φώναζαν, όμως χαρακτήρισε την ατμόσφαιρα ως «εκπληκτική». Ο Νίστρουπ δήλωσε ότι ένιωθε σαν να είχαν «15.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού που τους ακολουθούν παντού», αναδεικνύοντας την απίστευτη υποστήριξη που λαμβάνει η ομάδα.

Η δυναμική παρουσία των φίλων του «τριφυλλιού» και η αδιάκοπη ενθάρρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αποτέλεσαν ένα σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες. Η αναφορά στο αίτημα για πρωτάθλημα από τον κόσμο, αν και δεν το άκουσε ξεκάθαρα, δείχνει τις προσδοκίες που υπάρχουν και την πίστη των φιλάθλων στις δυνατότητες της ομάδας.

Η κακοκαιρία και η ανταμοιβή των φιλάθλων

Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, ο Τζέικομπ Νίστρουπ σχολίασε και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον Βόλο. «Νομίζω ότι σήμερα είχαμε τη χειρότερη κακοκαιρία από τότε που ήρθα από την Κοπεγχάγη. Αυτό σίγουρα δεν ήταν μέρος της συμφωνίας μου!» είπε χαριτολογώντας. Ωστόσο, πέρα από την πλάκα, ο προπονητής επανήλθε στο σοβαρό κλίμα, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης.

Ο Νίστρουπ περιέγραψε την εμπειρία της υποστήριξης από τον κόσμο ως «μοναδική» για όλους στην ομάδα, δηλώνοντας ότι ένιωσαν αυτή την «απίστευτη υποστήριξη». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι είναι «εξαιρετικά σημαντικό» για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι κατάφεραν να ανταμείψουν τους φιλάθλους τους με μια νίκη, δείχνοντας την εκτίμηση της ομάδας προς το κοινό της.

Με πληροφορίες από: Newsit