Η Μαρσέιγ νίκησε τη Χάβρη σε ένα ματς με δραματικό φινάλε

Η Μαρσέιγ πήρε τη νίκη με 4-3 απέναντι στη Χάβρη στο Βελοντρόμ, για την 8η αγωνιστική της Ligue 1, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ προς το τέλος του. Παρότι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν από νωρίς μπροστά στο σκορ και διεύρυναν τη διαφορά, η Χάβρη κατάφερε να μειώσει επικίνδυνα, δημιουργώντας αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Μαρσέιγ

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Μαρσέιγ έδειξε τις προθέσεις της να κυριαρχήσει. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Ίγκαν-Ράιλι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η Χάβρη προσπάθησε να απαντήσει, με τον Αμπντελί να επιχειρεί ένα σουτ στο 20ό λεπτό, το οποίο όμως πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι.

Η πίεση της Μαρσέιγ συνεχίστηκε και το δεύτερο γκολ ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Γουεά, μετά από μία υπέροχη ατομική ενέργεια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0 και δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Κυριαρχία και διεύρυνση του σκορ

Η επανάλψη του αγώνα βρήκε τη Μαρσέιγ να ξεκινά με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Στο 50ό λεπτό, ο Παϊσάο διεύρυνε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, σκοράροντας το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους και κάνοντας το 3-0. Αυτό το γκολ φάνηκε να σφραγίζει την κυριαρχία της Μαρσέιγ στο παιχνίδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών από το τρίτο γκολ, η Μαρσέιγ πέτυχε και τέταρτο τέρμα. Ο Αμπντελί πήρε το ριμπάουντ μέσα από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το εντυπωσιακό 4-0 υπέρ των γηπεδούχων και δίνοντας την εντύπωση ότι το παιχνίδι είχε κριθεί.

Η αντεπίθεση της Χάβρης

Παρά το μεγάλο προβάδισμα της Μαρσέιγ, η Χάβρη δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να μειώσει. Στο 77ο λεπτό, ο Μάτζα εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι, κάνοντας το σκορ 4-1 και δίνοντας μια μικρή ελπίδα στους φιλοξενούμενους. Αυτό το γκολ σηματοδότησε την αρχή μιας απρόσμενης αντεπίθεσης.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 86ο λεπτό, ο Ντιαγέ με κεφαλιά κατάφερε να σκοράρει, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη διαφορά σε 4-2. Το παιχνίδι άρχισε να αποκτά έναν διαφορετικό χαρακτήρα, με τη Χάβρη να δείχνει ότι μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Δραματικό φινάλε στο Βελοντρόμ

Η πίεση της Χάβρης κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Μάτζα, μετά από εκτέλεση φάουλ, πήρε τη μπάλα και την έστειλε στην εστία, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και διαμορφώνοντας το σκορ σε 4-3. Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ακόμα περισσότερο την ισοφάριση, δημιουργώντας ένα δραματικό φινάλε.

Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να αλλάξουν οι ισορροπίες στο ματς. Παρά την εντυπωσιακή τους αντεπίθεση και την προσπάθεια να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, η Χάβρη δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. Το σκορ παρέμεινε 4-3 μέχρι το τέλος του αγώνα, με τη Μαρσέιγ να παίρνει τελικά τη νίκη, αν και στο τέλος τα χρειάστηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta