Ο μοντέρο είχε προταθεί στον παναθηναϊκό το 2024 – ο λόγος που δεν προχώρησε το θέμα

Μία σημαντική αποκάλυψη σχετικά με μεταγραφικό στόχο του παρελθόντος έκανε ο Σάνι Μπετσίροβιτς, πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Σλοβένος παραχώρησε συνέντευξη σε μέσο του εξωτερικού και αναφέρθηκε στον Γιαν Μοντέρο, τον Δομινικανό γκαρντ που είχε προταθεί στους «πράσινους» κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24. Παρότι ο ταλαντούχος άσος άρεσε στους ανθρώπους του «τριφυλλιού», η υπόθεση δεν προχώρησε, με τον Μπετσίροβιτς να εξηγεί τους λόγους αυτής της εξέλιξης.

Η αποκάλυψη του Σάνι Μπετσίροβιτς

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς, ο οποίος διετέλεσε τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο «Arena Sport TV». Στις δηλώσεις του, τόνισε ότι μία από τις προτάσεις που είχαν εξεταστεί για την ενίσχυση της ομάδας αφορούσε τον Γιαν Μοντέρο. Ο Μοντέρο, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη, τότε έπαιζε σε χαμηλότερο επίπεδο, για λογαριασμό της Ανδόρας.

Ο Σλοβένος πρώην παράγοντας ανέφερε ότι ένας ατζέντης είχε προτείνει τον Δομινικανό γκαρντ στους ανθρώπους του «τριφυλλιού». Ο Μοντέρο είχε αρέσει στην ομάδα, πολύ πριν καταξιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον, η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η υπόθεση είχε προχωρήσει.

Η αναζήτηση αντικαταστάτη για τον Λούκα Βιλντόσα

Η πρόταση για τον Γιαν Μοντέρο ήρθε σε μία περίοδο που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε αγωνιστικές προκλήσεις. Το καλοκαίρι του 2023, η ομάδα είχε αναδομήσει πλήρως το αγωνιστικό της τμήμα, με στόχο να επανέλθει στην κορυφή. Τον Μάιο του 2024, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας μία απότομη μετάβαση από την προτελευταία θέση της EuroLeague στην απόλυτη καταξίωση. Αυτή η πορεία απαιτούσε πολλές μεταγραφικές κινήσεις και επενδύσεις.

Η σεζόν 2023-24 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Αργεντινό άσο Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος είχε τα πάνω και τα κάτω της. Ο διεθνής παίκτης είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, ο Σάνι Μπετσίροβιτς, ως τεχνικός διευθυντής, και ο Εργκίν Αταμάν, ως προπονητής, κλήθηκαν να βρουν μία λύση για την αντικατάσταση του τραυματία Βιλντόσα, εξετάζοντας διάφορες επιλογές στην αγορά.

Ο λόγος που δεν προχώρησε η μεταγραφή

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο δεν προχώρησε, παρόλο που ο ταλαντούχος παίκτης άρεσε στον Εργκίν Αταμάν. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «ίσως ούτε ο προπονητής ούτε εγώ είχαμε το απαιτούμενο θάρρος για να πείσουμε τον Πρόεδρο ότι επρόκειτο για έναν παίκτη με προοπτική, κάποιον που θα έπρεπε να αποκτήσουμε αθόρυβα και στον οποίο θα άξιζε να επενδύσουμε».

Την εποχή εκείνη, ο βασικός στόχος ήταν η άμεση επαναφορά του Παναθηναϊκού στην παλιά του δόξα. Οι Μπετσίροβιτς και Αταμάν ήταν καινούργιοι στην ομάδα και χρειαζόντουσαν άμεσα αποτελέσματα. Ο Σλοβένος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «λεπτή» και παραδέχτηκε ότι ίσως του έλειψε το θάρρος να πιέσει περισσότερο για την απόκτηση του Μοντέρο, ο οποίος τότε αγωνιζόταν σε χαμηλό επίπεδο.

Το «τώρα» και το «τότε» για τον παναθηναϊκό

Οι δηλώσεις του Σάνι Μπετσίροβιτς αναδεικνύουν τη διαφορά ανάμεσα στην αναζήτηση άμεσων αποτελεσμάτων και την επένδυση σε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Ο ίδιος σχολίασε πως «τώρα, τρία χρόνια μετά, είναι εύκολο να μιλάμε γι' αυτό, αφού έχει ήδη αποδείξει την αξία του». Η αναφορά του υπογραμμίζει το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται οι αποφάσεις εκ των υστέρων, ειδικά όταν ένας παίκτης εξελίσσεται σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την πλήρη αναδόμηση του 2023, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης το 2024. Η ιστορία του Γιαν Μοντέρο αποτελεί ένα παράδειγμα μιας μεταγραφικής ευκαιρίας που δεν αξιοποιήθηκε, λόγω των τότε προτεραιοτήτων και της ανάγκης για άμεση επιτυχία. Ο Μοντέρο, από την Ανδόρα, βρίσκεται πλέον στον Ολυμπιακό, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Athletiko