Η Μπάγερν επικράτησε της Φράιμπουργκ με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 3-1 στην έδρα της Φράιμπουργκ, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό "τρίποντο" από το ντέρμπι 4άδας της Bundesliga. Με αυτή τη νίκη, οι Βαυαροί κατάφεραν να "πιάσουν" τη Ντόρτμουντ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας πλέον στους 17 βαθμούς. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Μπάγερν στην κορυφή του γερμανικού πρωταθλήματος, μετά από μια δύσκολη αναμέτρηση.

Το πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις

Οι Βαυαροί ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας τις προθέσεις τους από νωρίς και κατάφεραν να προηγηθούν στο 16ο λεπτό. Έπειτα από μία όμορφη ανάπτυξη του παιχνιδιού, ο Ολίσε πέταξε τη μπάλα στον κενό χώρο, βρίσκοντας τον προωθημένο Ουπαμεκανό. Ο Γάλλος αμυντικός δεν έχασε την ευκαιρία, πλασάροντας άψογα στο τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ανοίγοντας έτσι το σκορ για την ομάδα του Μονάχου.

Η Μπάγερν συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας μεθοδικά ένα δεύτερο γκολ που θα της έδινε ένα πιο καθαρό προβάδισμα και μεγαλύτερη ασφάλεια στον αγώνα. Το επιθυμητό δεύτερο τέρμα ήρθε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 42ο λεπτό. Ο Μπράουν πραγματοποίησε μία τρομερή κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας της Φράιμπουργκ, βρίσκοντας τον Γκνάμπρι σε πλεονεκτική θέση. Ο Γερμανός επιθετικός νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ από δύσκολη γωνία, διπλασιάζοντας έτσι τα τέρματα της Μπάγερν και θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Η μείωση του σκορ και η αντίδραση της Φράιμπουργκ

Με το σκορ στο 0-2 υπέρ της Μπάγερν, όλα έδειχναν πως οι πρωταθλητές Γερμανίας κάλπαζαν προς ένα άνετο εκτός έδρας διπλό. Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα πήρε μια απρόσμενη τροπή και τα πράγματα περιπλέχθηκαν σημαντικά στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Φράιμπουργκ κατάφερε να μειώσει το σκορ, χάρη σε ένα αυτογκόλ του Μπίσοφ, βάζοντας έτσι ξανά τους γηπεδούχους στο παιχνίδι και αναπτερώνοντας τις ελπίδες τους για ένα θετικό αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά.

Μετά τη μείωση του σκορ, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν τις γραμμές τους στο γήπεδο και να ασκήσουν εντονότερη πίεση στην άμυνα της Μπάγερν. Επιδίωξαν να τιμωρήσουν τους Βαυαρούς για την απώλεια της συγκέντρωσης που οδήγησε στο αυτογκόλ, δημιουργώντας κάποιες στιγμές ανησυχίας για την ομάδα του Μονάχου και προσπαθώντας να φτάσουν στην ισοφάριση.

Το «κερασάκι» στις καθυστερήσεις και η επιστροφή στην κορυφή

Παρά την πίεση που δέχτηκε στα τελευταία λεπτά, η Μπάγερν ήταν τελικά η ομάδα που βρήκε δίχτυα για τρίτη φορά, σφραγίζοντας τη νίκη της σε μία δύσκολη έδρα. Συγκεκριμένα, στο 90ό λεπτό και τρία λεπτά των καθυστερήσεων, δηλαδή στο 90'+3', ο Μπάκχαους έκανε ένα μοιραίο λάθος στη γραμμή του κέντρου. Έχασε τη μπάλα από τον Ολίσε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε άμεσα την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Ο Γάλλος εξτρέμ τιμώρησε άμεσα το λάθος του αντιπάλου, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και κλειδώνοντας οριστικά το πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του. Με αυτή τη νίκη, οι “Βαυαροί” πέρασαν επιτυχώς από μία απαιτητική έδρα και πλέον ισοβαθμούν με τη Ντόρτμουντ στους 17 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την κορυφή της Bundesliga. Η Φράιμπουργκ, από την πλευρά της, έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από τους δύο πρωτοπόρους, στην προσπάθειά της να διατηρηθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta