Νίκες για Σοφάδες και Πρωτέα Βούλας στην 5η αγωνιστική της Elite League

Δύο αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Elite League διεξήχθησαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με τις ομάδες των Σοφάδων ΒΙΚΟΣ Cola και του Πρωτέα Βούλας να κατακτούν σημαντικές νίκες. Οι Σοφάδες έκαμψαν την αντίσταση του Γλαύκου Εσπέρου με σκορ 72-62, ενώ ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε της Kerakoll ΑΓΕΧ στη Χαλκίδα με 94-86.

Η πέμπτη αγωνιστική της Elite League μπήκε στην τελική της ευθεία με αυτά τα παιχνίδια, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου με έναν αγώνα στα Μέγαρα, κλείνοντας ένα τετραήμερο γεμάτο δράση στα γήπεδα.

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola επικράτησαν του Γλαύκου Εσπέρου

Οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola αξιοποίησαν την καλή τους εικόνα μετά την ανάπαυλα και επικράτησαν με 72-62 του Γλαύκου Εσπέρου. Ο αγώνας διεξήχθη στη Θεσσαλία, με την ομάδα των Σοφάδων να θέτει τις βάσεις για την επικράτησή της μέσα από την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola έφτασαν τις τρεις νίκες στη διοργάνωση, ενισχύοντας τη θέση τους στον πίνακα της Elite League. Ο προπονητής των Σοφάδων, Κακλαμάνος, είδε την ομάδα του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αγώνα και να φτάνει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Πρωτέας Βούλας νικητής στη Χαλκίδα

Σημαντικό διπλό πανηγύρισε ο Πρωτέας Βούλας, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από τη Χαλκίδα, επικρατώντας της Kerakoll ΑΓΕΧ με 94-86. Οι φιλοξενούμενοι, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μανουσέλη, έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη τους, δείχνοντας αποφασιστικότητα από την αρχή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Πρωτέας Βούλας έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 18 πόντων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 10-28. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων της Kerakoll ΑΓΕΧ να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, εξασφαλίζοντας τη νίκη.

Αναλυτικά οι πόντοι: Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola - Γλαύκος Έσπερος

Για τους Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (προπονητής Κακλαμάνος), οι πόντοι σημειώθηκαν από τους εξής παίκτες: Καραμίντζος 3, Χάρπερ 16 (με 2 τρίποντα), Μαυροειδάκος 12 (με 2 τρίποντα), Κωστόπουλος 11 (με 1 τρίποντο), Χάρις 19 (με 3 τρίποντα), Σταματίου 4, Καλλιακούδας, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας, Καρυώτης 7.

Από την πλευρά του Γλαύκου Εσπέρου (προπονητής Ρουμελιώτης), οι πόντοι κατανεμήθηκαν ως εξής: Άλεν 24 (με 3 τρίποντα), Νεόφυτος, Καφέζας 10 (με 1 τρίποντο), Στεμπάρης 4, Καρατζάς 4, Βασιλείου 6 (με 2 τρίποντα), Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 8, Βισνιέφσκι, Σάμαρτζικ.

Αναλυτικά οι πόντοι: Kerakoll ΑΓΕΧ - Πρωτέας Βούλας

Για την Kerakoll ΑΓΕΧ (προπονητής Καρατζάς), οι παίκτες που σκόραραν ήταν οι: Χαϊκάλης 3 (με 1 τρίποντο), Χορν 27 (με 2 τρίποντα), Μπαλόπουλος 6, Μολές, Ανέι 9, Νούμερος 3 (με 1 τρίποντο), Καλιανιώτης 18, Καραμαλέγκος 11 (με 2 τρίποντα), Γερομιχαλός 7, Μουτίδης 2.

Τέλος, για τον Πρωτέα Βούλας (προπονητής Μανουσέλης), οι πόντοι σημειώθηκαν από τους: Δήμου 8 (με 2 τρίποντα), Παπανικολάου 6, Ζαν-Μπατίστ 21 (με 3 τρίποντα), Μερμίγκης 12, Κόης 16 (με 4 τρίποντα), Μπέλη 12 (με 2 τρίποντα), Κάλλας 9 (με 1 τρίποντο), Κολσούζογλου 10, Αναστασόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta