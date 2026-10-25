Η Ολίμπια Μιλάνο ηττήθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια και ανησυχεί για τον Μάθιους

Η Ολίμπια Μιλάνο συνεχίζει την προβληματική της πορεία, γνωρίζοντας νέα ήττα στην ιταλική Λίγκα από την πρωτοπόρο Βίρτους Μπολόνια, με σκορ 94-98 στην παράταση. Η ομάδα των Λομβαρδών, παρά το ακριβό της ρόστερ, δεν δείχνει να μπορεί να ξεφύγει από τη μετριότητα, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού με τον σουτέρ Γκάρισον Μάθιους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη τον καθιστά αμφίβολο για την επερχόμενη αναμέτρηση της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η ήττα στην ιταλική λίγκα και η ανατροπή

Στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της ιταλικής Λίγκας, η Ολίμπια Μιλάνο αντιμετώπισε την Βίρτους Μπολόνια, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην παράταση. Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 15 πόντους διαφορά στο ημίχρονο, με το σκορ να είναι 52-37, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα.

Η ομάδα του Πέπε Ποέτα ηττήθηκε τελικά με σκορ 94-98, προσθέτοντας ακόμα μία αποτυχία στο ενεργητικό της. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ολίμπια Μιλάνο υποχώρησε σε ρεκόρ 3-2 στην Lega A, ενώ η Βίρτους Μπολόνια συνεχίζει την ακάθεκτη πορεία της, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Αγωνιστική κάμψη και προβληματισμός

Η τελευταία θέση της EuroLeague δεν φαίνεται να αποτελεί το τέλος της «κατηφόρας» για την Ολίμπια Μιλάνο. Οι Λομβαρδοί, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν ένα ακριβό ρόστερ και έχουν «επιστρατεύσει» ταλαντούχους παίκτες, δεν δείχνουν ικανοί να ξεφύγουν από την αγωνιστική τους κρίση. Ο προπονητής Πέπε Ποέτα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς η ομάδα του μετράει έξι ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Αυτή η προβληματική έναρξη της αγωνιστικής περιόδου δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους της ομάδας. Η αδυναμία να διαχειριστούν ένα σημαντικό προβάδισμα, όπως αυτό των 15 πόντων στο ημίχρονο απέναντι στη Βίρτους, υπογραμμίζει τα αγωνιστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο.

Ο τραυματισμός του Γκάρισον Μάθιους

Στα αγωνιστικά προβλήματα της Ολίμπια Μιλάνο προστέθηκε και ο τραυματισμός του σουτέρ Γκάρισον Μάθιους. Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, οι άνθρωποι της Μιλάνο γνωστοποίησαν ότι ο παίκτης δεν θα αγωνιζόταν λόγω προβλήματος τραυματισμού στον τένοντα. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση του παίκτη.

Ο τραυματισμός του Μάθιους τον καθιστά αμφίβολο για το επερχόμενο παιχνίδι της EuroLeague. Η Ολίμπια Μιλάνο αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις 27 Οκτωβρίου, στις 21:15, στο T-Center, για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης, με την παρουσία του Αμερικανού σουτέρ να είναι πλέον αβέβαιη.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στην αναμέτρηση της ιταλικής Λίγκας, πρωταγωνιστής της νίκης για τους παίκτες του Μουμπρού ήταν ο Μουρ, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, μοίρασε δύο ασίστ και κατέβασε ένα ριμπάουντ. Στον απολογισμό των νικητών, ο Φρέιζιερ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Καρ είχε 13 πόντους, μαζί με έξι ριμπάουντ και εννέα τελικές πάσες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της Βίρτους Μπολόνια.

Από την πλευρά των Λομβαρδών, ο Κόουλ προσπάθησε να δώσει «πνοή» στην ομάδα του, σημειώνοντας 19 πόντους και επτά ασίστ. Ωστόσο, η προσπάθειά του φάνηκε να είναι απελπιστικά μόνη παραγωγικά, καθώς δεν υπήρξε ανάλογη υποστήριξη από τους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα η Ολίμπια Μιλάνο να μην καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση και να οδηγηθεί στην ήττα.

Με πληροφορίες από: Athletiko