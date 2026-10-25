Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βόλου ELABET και παρέμεινε στην κορυφή

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βόλου ELABET με σκορ 1-0, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό έντονη βροχόπτωση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Χάρη σε ένα πανέμορφο πλασέ του Ντέσερς, το οποίο προήλθε από θαυμάσια ασίστ του Τεττέη στο 46ο λεπτό, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν τους τρεις βαθμούς. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ακλόνητος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Superleague, μία εβδομάδα πριν από το ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Η λύση για τον Παναθηναϊκό ήρθε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 46ο λεπτό, μέσω μιας εξαιρετικής συνεργασίας των Τεττέη και Ντέσερς. Ο Τεττέη πραγματοποίησε μία υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, βρίσκοντας τον Ντέσερς σε ιδανική θέση. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έκανε υπέροχη κίνηση και τελείωμα με τη μία, νικώντας τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη και διαμορφώνοντας το τελικό 0-1.

Αυτή η νίκη αποτελεί την έβδομη σε οκτώ αγώνες για τον Παναθηναϊκό στο τρέχον πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην 8η αγωνιστική της Superleague.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε την ομάδα του Βόλου ELABET με ένα σχήμα 3-5-2. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Σιαμπάνης. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Κάργας, Αγιακούα και Λεκούς, ενώ στα δύο άκρα ξεκίνησαν δεξιά ο Τασιούρας και αριστερά ο Μεντίλ. Στη μεσαία γραμμή έπαιξαν οι Μπούρνιτς, Κόμπα και Γκονζάλες, ενώ στην επίθεση το δίδυμο αποτελείτο από τους Λάμπρου και Ουρτάδο.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε για τον Παναθηναϊκό ένα αρκετά επιθετικό 4-4-2, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ταυτόχρονα από την αρχή τους Τεττέη, Ντέσερς και Λιβάι. Ο Πένια ήταν κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στα δεξιά πήρε ξανά θέση ο Καλάμπρια και στα αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Καμαρά και Κάνγκουα. Δεξιά στο «φτερό» έπαιξε ο Λιβάι Γκαρσία και αριστερό ο Αντίνο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης πήραν θέση οι Τεττέη και Ντέσερς.

Το πρώτο ημίχρονο και οι χαμένες ευκαιρίες

Το παιχνίδι ξεκίνησε με νωθρό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν καθόλου ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Ντέσερς πήρε τη μπάλα μετά από σουτ του Σαλάχ-Εντίν που κόντραρε και ένα τσαφ του Κάνγκουα. Ο Ντέσερς ξεπέρασε τον Σιαμπάνη, έχασε την ισορροπία του και πλάσαρε πέφτοντας, σημαδεύοντας όμως το δοκάρι της εστίας του Έλληνα κίπερ.

Η επόμενη καλή ευκαιρία για τους «πράσινους» καταγράφηκε στο 40ό λεπτό. Μετά από σέντρα του Καμαρά, ο Φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος είχε παραμείνει στο δεύτερο δοκάρι από την προηγούμενη στατική φάση, έκανε κεφαλιά, αλλά ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε μία ενστικτώδη επέμβαση. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 45+1', όταν ο Παναθηναϊκός γύρισε τη μπάλα, με τον Καλάμπρια να βρίσκεται σε καλή θέση για σουτ στα όρια της περιοχής και δεξιά, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta