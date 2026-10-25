Ο Ζότα μίλησε για το χατ τρικ του και την ενότητα του Ολυμπιακού μετά το 5-0 επί της Καλαμάτας

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καλαμάτας με ένα εμφατικό 5-0, σε έναν αγώνα όπου ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζότα αναδείχθηκε πρωταγωνιστής, σημειώνοντας χατ τρικ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζότα μίλησε για την προσωπική του επίδοση, την εικόνα της ομάδας και τους παράγοντες που οδηγούν στα θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ο Σμαϊλοβιτς είχε μία πειστική και καλή εμφάνιση, συμβάλλοντας και αυτός στην ευρεία νίκη των «ερυθρολεύκων».

Το πρώτο χατ τρικ και η χαρά του Ζότα

Ο Ζότα βίωσε μια ξεχωριστή στιγμή στον αγώνα Ολυμπιακός - Καλαμάτα, καθώς πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τη φανέλα της ομάδας. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, μιλώντας στο Magenta TV, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τα τρία γκολ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η νίκη της ομάδας είναι πάντα το πρωταρχικό. «Ναι, αλλά το σημαντικό είναι να νικά η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη συλλογική προσπάθεια.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στόχος του είναι πάντα να βοηθάει την ομάδα, ανεξάρτητα από το αν σκοράρει. «Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ αλλά το πιο σημαντικό είναι να βοηθάω την ομάδα», ανέφερε. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή του να πάρει τη μπάλα στο σπίτι του, ως ενθύμιο αυτής της ξεχωριστής επίδοσης.

Η ενότητα ως «μυστικό» της επιτυχίας

Ο Πορτογάλος άσος δεν περιορίστηκε μόνο στην προσωπική του απόδοση, αλλά αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τον Ζότα, η ενότητα αποτελεί το βασικό «μυστικό» πίσω από την αγωνιστική εικόνα και τα θετικά αποτελέσματα της ομάδας. «Η ενότητα είναι το μυστικό της ομάδας», δήλωσε με έμφαση, εξηγώντας τη φιλοσοφία που διέπει το σύνολο.

«Είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και πολύ καλοί και για αυτό έρχονται τα αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Ζότα, περιγράφοντας την αρμονία και τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των παικτών. Αυτή η συνοχή, όπως φαίνεται, είναι καθοριστική για την απόδοση του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο και την επίτευξη των στόχων του.

Καλή νοοτροπία και ποιότητα στο ρόστερ

Πέρα από την ενότητα, ο Ζότα στάθηκε και σε άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός τόνισε ότι η ομάδα διαθέτει «πολύ καλή νοοτροπία», ένα στοιχείο που θεωρεί ζωτικής σημασίας για την πορεία της. Αυτή η νοοτροπία, σε συνδυασμό με την ποιότητα των παικτών, συμβάλλει στην επίτευξη των νικών.

«Έχουμε πολύ ποιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τις ικανότητες που υπάρχουν στο ρόστερ. Η δουλειά που γίνεται καθημερινά είναι επίσης ένας παράγοντας που ο Ζότα ανέφερε, λέγοντας: «Δουλεύουμε πάρα πολύ». Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός δυνατού και συνεκτικού συνόλου.

Η συνεισφορά του Σμαϊλοβιτς στην επικράτηση

Στην ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί της Καλαμάτας με 5-0, εκτός από τον πρωταγωνιστή Ζότα, ξεχώρισε και η απόδοση του Σμαϊλοβιτς. Ο παίκτης είχε μία πειστική και καλή εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του.

Η παρουσία του Σμαϊλοβιτς προσέθεσε στην συνολική εικόνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έδειξε την ισχύ του απέναντι στην Καλαμάτα. Η νίκη αυτή, με την συνεισφορά όλων των παικτών, επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα, τόσο σε επίπεδο ατομικών επιδόσεων όσο και ως ενιαίο σύνολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta