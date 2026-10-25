Ο Αλγκουαθίλ ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού και την αποτελεσματικότητα

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, Αλγκουαθίλ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του μετά την επικράτηση με 5-0 επί της Καλαμάτας στο φαληρικό γήπεδο. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο προπονητής αναφέρθηκε τόσο σε ατομικές επιδόσεις ποδοσφαιριστών όσο και στη συνολική λειτουργία του συνόλου, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα που έδειξαν οι παίκτες του.

Η νίκη επί της Καλαμάτας και η ικανοποίηση του προπονητή

Ο Αλγκουαθίλ χαρακτήρισε την εμφάνιση του Ολυμπιακού ως την καλύτερη, επισημαίνοντας πολλά θετικά στοιχεία. Η νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία καλή ομάδα που είχε χάσει έως τώρα μόνο μία φορά από τον Παναθηναϊκό με ένα γκολ διαφορά, έδωσε την απάντηση που ζητούσε ο προπονητής σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι πραγματικά ικανοποιημένος, καθώς η ομάδα δημιούργησε ευκαιρίες και αυτή τη φορά τις μετουσίωσε σε γκολ, κάτι που αποτελούσε παράπονο στο προηγούμενο ματς.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι το σημαντικό είναι να δημιουργείς και να προσπαθείς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Αυτή η ετοιμότητα κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη, δεδομένου ότι η ομάδα έχει αγώνες ανά τρεις ημέρες, γεγονός που απαιτεί βάθος στο ρόστερ και συνεχή εγρήγορση από όλους τους παίκτες.

Εξαίρεση ο Σμαΐλοβιτς και η επιστροφή του Μπέιλι

Στις ατομικές επιδόσεις, ο Αλγκουαθίλ στάθηκε ιδιαίτερα στην «καταπληκτική εμφάνιση» του Σμαΐλοβιτς. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει λάβει αρκετό χρόνο συμμετοχής έως τώρα, απέδειξε ότι είναι έτοιμος όποτε χρειαστεί να αγωνιστεί. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα πολύ καλό νέο για τον προπονητή, ο οποίος βλέπει το ρόστερ του να διαθέτει λύσεις.

Επιπλέον, ο τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή του Μπέιλι, ο οποίος μαζί με τον Ζότα Σίλβα που σημείωσε χατ τρικ, τον Ρόκα και τον Φορτούνη, συνέβαλαν στην θετική εικόνα της ομάδας. Ο Αλγκουαθίλ ξεκαθάρισε ότι η πληθώρα επιλογών δεν αποτελεί «πονοκέφαλο» για εκείνον, αλλά πηγή ικανοποίησης, καθώς όλοι οι παίκτες δείχνουν να βρίσκονται σε καλό επίπεδο.

Η αποτελεσματικότητα και η ετοιμότητα του ρόστερ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απάντηση που πήρε από τους παίκτες του στο θέμα της αποτελεσματικότητας, ένα σημείο που είχε εκφράσει παράπονο στο προηγούμενο παιχνίδι. Η ομάδα όχι μόνο δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά κατάφερε και να σκοράρει πέντε φορές, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της στην τελική προσπάθεια.

Σε ερώτηση για το πώς διατηρεί σε εγρήγορση παίκτες που είναι εκτός Ευρώπης, όπως οι Ρόκα και Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο Αλγκουαθίλ απάντησε ότι είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός εντός της ομάδας, καθώς διαθέτει πολλούς παίκτες με ποιότητα, κάτι που τους ωθεί να είναι πάντα σε ετοιμότητα και να αποδεικνύουν την αξία τους.

Ο «μαέστρος» και η συνολική ποιότητα της ομάδας

Ο Βάσκος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει έναν ποδοσφαιριστή που παίζει ασταμάτητα τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την Εθνική Ελβετίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που «σιωπηλά έχει την μπαγκέτα του μαέστρου». Ο Αλγκουαθίλ υπογράμμισε ότι δε χρειάζεται να μιλήσει κανείς για την ποιότητα του συγκεκριμένου παίκτη, καθώς όλοι γνωρίζουν την καριέρα του και τι έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι πάντα εκεί για να προσφέρει στους νέους και να τους διδάξει πράγματα, αλλά και να βοηθήσει την ομάδα. Ωστόσο, ο προπονητής τόνισε ότι δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και άλλοι παίκτες όπως οι Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκουστάβο Σα, καθώς και οι πλάγιοι μπακ όπως ο Τσικίνιο. Συνολικά, όλη η ομάδα βρίσκεται σε καλή στιγμή και σε καλό επίπεδο, επιδεικνύοντας ποιότητα και καλή διάθεση.

Το ανοιχτό παιχνίδι της Καλαμάτας

Σχετικά με το αν βοήθησε τον Ολυμπιακό να σκοράρει τόσα γκολ το γεγονός ότι η Καλαμάτα δεν κλείστηκε στην άμυνά της, ο Αλγκουαθίλ επιβεβαίωσε ότι η αντίπαλη ομάδα έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο. Αυτό επέτρεψε στον Ολυμπιακό να βρει τις αδυναμίες της και να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό, οδηγώντας στην ευρεία νίκη, όπως φάνηκε και από το τελικό σκορ.

Παρόλα αυτά, ο προπονητής υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει πως μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες και στα πιο κλειστά παιχνίδια, κάτι που αποδεικνύει την ευελιξία και την επιθετική του ικανότητα ανεξαρτήτως της τακτικής του αντιπάλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta