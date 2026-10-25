Ο Ολυμπιακός καταιγιστικός, ο Αλγουαθίλ ικανοποιημένος από την απάντηση των παικτών

Ο Ολυμπιακός σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Καλαμάτας με σκορ 5-0, σε αγώνα που διεξήχθη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Βάσκος τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, τονίζοντας ότι έλαβε την απάντηση που περίμενε σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ομάδας στο σκοράρισμα.

Εντυπωσιακή επικράτηση και σερί νικών

Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία. Αυτή η νίκη αποτελεί την πιο ευρεία επικράτηση του Ολυμπιακού από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Με το σημερινό αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έφτασε τις επτά συνεχόμενες νίκες, τόσο σε αγώνες εντός Ελλάδας όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα βρίσκεται προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, επιδεικνύοντας σταθερότητα και υψηλή απόδοση.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Ολυμπιακού ξεχώρισε ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος πραγματοποίησε χατ τρικ, δείχνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Παράλληλα, οι Μάριους και Μπέιλι πέτυχαν τα πρώτα τους γκολ με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό σκορ.

Ο προπονητής Αλγουαθίλ αναφέρθηκε και στην καταπληκτική εμφάνιση του Σμαΐλοβιτς, ενός ποδοσφαιριστή που δεν έχει λάβει αρκετό χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι ο Σμαΐλοβιτς απέδειξε πως είναι έτοιμος να προσφέρει όποτε χρειαστεί, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του και για τη συνολική εικόνα παικτών όπως ο Ζότα Σίλβα, ο Μπέιλι, ο Ρόκα και ο Φορτούνης.

Η ικανοποίηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δήλωσε επανειλημμένως πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του. Ο ίδιος είχε εκφράσει την περασμένη Πέμπτη ένα παράπονο, αναφέροντας ότι η ομάδα δημιουργεί πολλές φάσεις, αλλά δεν σκοράρει όσο θα ήθελε.

Μετά την εμφατική νίκη επί της Καλαμάτας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι πήρε την «απάντηση» που ζητούσε από τους παίκτες του. Χαρακτήρισε μάλιστα αυτή την εμφάνιση ως την καλύτερη του Ολυμπιακού φέτος, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση στην αποτελεσματικότητα.

Δηλώσεις για τους παίκτες και τον Φρόιλερ

Ο Αλγουαθίλ απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με το αν η επιστροφή του Μπέιλι του δημιουργεί «πονοκέφαλο», δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται για πονοκέφαλο, αλλά για λόγο ικανοποίησης. Επεσήμανε πως τα νέα για τον προπονητή είναι πολύ καλά, καθώς όλοι οι παίκτες δείχνουν να είναι σε ετοιμότητα.

Σε ό,τι αφορά παίκτες όπως ο Ρόκα και ο Μάριους, οι οποίοι βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Βάσκος τεχνικός εξήγησε ότι το πιο σημαντικό είναι πως όλοι βοηθούν. Ακόμα και ποδοσφαιριστές με λιγότερο χρόνο συμμετοχής, όταν μπαίνουν στο παιχνίδι, δίνουν τα πάντα για την ομάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Φρόιλερ, τον οποίο ο Αλγουαθίλ χαρακτήρισε ως αυτόν που «έχει την μπαγκέτα στο κέντρο». Ο προπονητής υπογράμμισε την ποιότητα και την εμπειρία του Ελβετού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται ασταμάτητα τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την εθνική Ελβετίας, και μαθαίνει πολλά στους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Η σημασία των συνεχόμενων αγώνων

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ανέδειξε τη σημασία του γεγονότος ότι η ομάδα έχει παιχνίδι ανά τρεις ημέρες. Αυτό το πυκνό πρόγραμμα αγώνων, σύμφωνα με τον ίδιο, βοηθάει πολύ, καθώς όλοι οι παίκτες παίρνουν τις ευκαιρίες τους να αγωνιστούν.

Μέσα από αυτές τις ευκαιρίες, ο κάθε ποδοσφαιριστής μπορεί να δείξει τι αξίζει, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του συνόλου και στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Η διαχείριση του ρόστερ και η εγρήγορση όλων των παικτών θεωρούνται κλειδιά για την επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Athletiko