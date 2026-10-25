Η ΕΟΚ αναδιάρθρωσε το ΔΣ: Ο Περικλής Δορκοφίκης στη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου και νέος πρόεδρος ο Άγγελος Παπανικολάου

Σημαντικές αλλαγές έλαβαν χώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Ο Περικλής Δορκοφίκης αναλαμβάνει τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ ο Άγγελος Παπανικολάου εκλέχθηκε ως ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η αναδιάρθρωση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ, μετά από μια περίοδο έντονων εξελίξεων.

Νέος πρόεδρος και αναπληρώσεις στο ΔΣ της ΕΟΚ

Η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, οδήγησε σε σημαντικές ανακατατάξεις στην ηγεσία της Ομοσπονδίας. Μετά την αναδιάρθρωση, ο Άγγελος Παπανικολάου αναδείχθηκε ως ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΚ, αναλαμβάνοντας τα ηνία σε μια κρίσιμη περίοδο.

Παράλληλα, τη θέση που άφησε κενή ο Βαγγέλης Λιόλιος στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτησή του, καλύπτει ο Περικλής Δορκοφίκης. Ο κ. Δορκοφίκης ήταν το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό της Ομοσπονδίας, και πλέον εντάσσεται ενεργά στο ΔΣ.

Ο Άγγελος Παπανικολάου, πριν αναλάβει την προεδρία, κατείχε τη θέση του ειδικού γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, έχοντας ήδη εμπειρία από τα εσωτερικά της Ομοσπονδίας. Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ σηματοδότησε την αρχή αυτών των πολλών αλλαγών που έλαβαν χώρα.

Το πλαίσιο των παραιτήσεων και οι αναπληρωματικοί

Οι πρόσφατες αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ έρχονται στον απόηχο ενός σκανδάλου που έχει συνταράξει το ελληνικό μπάσκετ. Συγκεκριμένα, τέσσερα από τα μέχρι πρότινος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν την παραίτησή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναδιάρθρωση.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που λογίζονται ως αναπληρωματικά μέλη, και των οποίων η αποδοχή των θέσεων δεν είναι ακόμη γνωστή, είναι οι Γιώργος Αντωνιάδης, Μπάνε Πρέλεβιτς, Κέλλυ Γιαννάκη, καθώς και ο Περικλής Δορκοφίκης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκκλήσεις για ανάληψη ευθυνών, όπως αυτές που είχε απευθύνει ο Τάσος Δελημπαλτάδακης λίγες ώρες νωρίτερα, καλώντας όλα τα μέλη να παραιτηθούν.

Η διαδρομή του Περικλή Δορκοφίκη στα παρκέ

Ο Περικλής Δορκοφίκης, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, είναι ένας αναγνωρισμένος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας με μακρά και επιτυχημένη πορεία στα ελληνικά και ευρωπαϊκά παρκέ. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1998, σε ηλικία μόλις 18 ετών, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ.

Το πρώτο του συμβόλαιο υπογράφηκε με τον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε από το 1998 έως το 2001. Στη συνέχεια, η πορεία του τον οδήγησε σε διάφορες ομάδες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών ήταν το Περιστέρι (2002-2003) και ο Ιωνικός (2003-2005).

Ο Δορκοφίκης αγωνίστηκε επίσης στην Ιταλία, με την Αβελίνο (2005-2006) και τη Ρετζιάνα (2006-2007). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, φόρεσε τη φανέλα της Ολυμπιάδας Πάτρας (2007-2008) και της ΑΕΚ (2008-2011). Ακολούθησαν το Ρέθυμνο (2011-2012), ο Ηλυσιακός (2012-2014), ο Πανελευσινιακός (2014-2015), ο Παπάγος (2015-2016) και ο Αμύνας (2015-2017), ολοκληρώνοντας μια πλούσια αθλητική διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta