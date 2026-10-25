Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη στην Κρήτη, επικρατώντας του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη τις φετινές του υποχρεώσεις στη Novibet Volley League, επικρατώντας του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου στην Κρήτη. Οι Πειραιώτες, αν και αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο σετ του αγώνα, κατάφεραν να επιβληθούν με 3-0 σετ. Η αναμέτρηση σηματοδότησε την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έδειξαν την κυριαρχία τους μετά το αρχικό ντέρμπι.

Ο αγώνας στην Κρήτη: Η έναρξη της Novibet Volley League

Η πρεμιέρα της Novibet Volley League βρήκε τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται στην Κρήτη, αντιμετωπίζοντας τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-0 σετ, με επιμέρους σκορ 26-28, 21-25 και 19-25. Παρά το τελικό καθαρό σκορ, η ομάδα του Πειραιά χρειάστηκε να υπερβάλλει εαυτόν στο πρώτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι.

Η αναμέτρηση αυτή ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό στο φετινό πρωτάθλημα, ακολουθώντας το παράδειγμα του Παναθηναϊκού που επίσης ξεκίνησε με νίκη στην Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι, υπό την καθοδήγηση του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, έδειξαν την ανωτερότητά τους στα επόμενα σετ, κάνοντας έναν υγιεινό περίπατο μέχρι την τελική επικράτηση.

Η εξέλιξη των σετ και η κυριαρχία των Πειραιωτών

Το πρώτο σετ του αγώνα ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να μάχονται πόντο-πόντο. Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 21-24, ωστόσο ο ΝΟΠΕ Ρεθύμνου αντέδρασε, φτάνοντας σε ένα σημείο που το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τελικά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κατακτήσει με 26-28, κάνοντας το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, η κατάσταση παρέμεινε αρχικά κοντά, με τις δύο ομάδες να διατηρούν ισορροπία στο σκορ. Ωστόσο, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Τζουλιάνι, προχώρησε σε αλλαγή, εισάγοντας στον αγώνα τον Γερμανό ακραίο Ρερς. Η είσοδος του Ρερς αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο παίκτης συνέβαλε τα μέγιστα στην αλλαγή της ροής του αγώνα. Με 12 πόντους και 11/16 επιθέσεις, ο Ρερς βοήθησε την ομάδα του να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει στην άνετη επικράτηση με 0-3 σετ.

Η συμβολή των πόντων για τις δύο ομάδες

Στην αναμέτρηση, οι πόντοι του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου προήλθαν από 4 άσους, 35 επιθέσεις και 6 μπλοκ. Επιπλέον, η ομάδα του Ρεθύμνου κέρδισε 21 πόντους από λάθη των αντιπάλων της.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός σημείωσε τους πόντους του από 6 άσους, 41 επιθέσεις και 6 μπλοκ. Οι Πειραιώτες επωφελήθηκαν επίσης από 25 λάθη του αντιπάλου τους, τα οποία συνέβαλαν στην τελική τους επικράτηση.

Οι επιδόσεις των παικτών του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Για τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Τόμας Γκαλιμπέρτι, ξεχώρισαν ο Καρντόσο και ο Πιετρούτσουκ, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους ο καθένας. Ο Καρντόσο είχε 11/24 επιθέσεις και 1 μπλοκ, με 36% στην υποδοχή και 32% άριστες. Ο Πιετρούτσουκ κατέγραψε 9/21 επιθέσεις, 2 άσους και 1 μπλοκ.

Ο Μπαρέρα συνέβαλε με 10 πόντους (9/25 επιθέσεις, 1 μπλοκ), ενώ ο Ολντάνι πρόσθεσε 6 πόντους (4/9 επιθέσεις, 1 άσος, 1 μπλοκ), με 67% στην υποδοχή και 67% άριστες. Ο Γκάγκο σημείωσε 4 πόντους (2/4 επιθέσεις, 2 μπλοκ) και ο Μαρούλης 1 πόντο από 1 άσο. Ο λίμπερο Παχιαδάκης είχε 30% στην υποδοχή και 26% άριστες, ενώ αγωνίστηκε και ο Αυλωνίτης.

Οι επιδόσεις των παικτών του Ολυμπιακού

Για τον Ολυμπιακό, ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι είδε τον Χέινς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 14 πόντους (13/23 επιθέσεις, 1 μπλοκ). Ο Ρερς, που εισήλθε στον αγώνα, είχε σημαντική συμβολή με 12 πόντους (11/16 επιθέσεις, 1 άσος), με 50% στην υποδοχή και 50% άριστες.

Ο Ατανάσοφ και ο Σπένσερ σημείωσαν από 9 πόντους ο καθένας. Ο Ατανάσοφ είχε 7/18 επιθέσεις και 2 άσους, με 47% στην υποδοχή και 42% άριστες, ενώ ο Σπένσερ κατέγραψε 4/7 επιθέσεις, 1 άσο και 4 μπλοκ. Ο Ράπτης πρόσθεσε 4 πόντους (3/7 επιθέσεις, 1 άσος), με 42% στην υποδοχή και 17% άριστες. Ο Πιτακούδης είχε 3 πόντους (2/6 επιθέσεις, 1 μπλοκ), ο Μπαρανόβιτς 1 πόντο (1 άσος) και ο Βαϊόπουλος 1 πόντο (1/3 επιθέσεις). Ο λίμπερο Τζιάβρας είχε 71% στην υποδοχή και 64% άριστες, ενώ αγωνίστηκε και ο Κωτσάκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta