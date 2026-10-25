Ο Εμμανουήλ Καραλής έπαιξε γκολφ με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ

Την Κυριακή (25/10), ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής, γνωστός και ως «Μανόλο», βρέθηκε σε γήπεδο γκολφ, όπου είχε την ευκαιρία να παίξει μαζί με δύο σημαντικούς παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Τζέριαν Γκραντ. Οι τρεις τους πέρασαν τη μέρα τους παίζοντας γκολφ, με τον Καραλή να απαθανατίζει τη στιγμή με μια κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα μία ημέρα μετά την επιτυχημένη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Η συνάντηση στο γκολφ

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Έλληνα Ολυμπιονίκη, επέλεξε να περάσει την Κυριακή (25/10) με μια δραστηριότητα αναψυχής, επιλέγοντας να παίξει γκολφ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξόδου, ο «Μανόλο» βρέθηκε σε ευχάριστη παρέα, καθώς μαζί του στο γήπεδο του γκολφ ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Τζέριαν Γκραντ. Οι δύο τελευταίοι είναι γνωστοί αθλητές από τον χώρο του μπάσκετ, αγωνιζόμενοι για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η συνάντηση των τριών αθλητών για ένα παιχνίδι γκολφ προσέφερε μια ευκαιρία για χαλάρωση και φιλική διάθεση, μακριά από τις απαιτήσεις των πρωταθλημάτων και των προπονήσεων. Η κοινή τους παρουσία στο γήπεδο του γκολφ την Κυριακή αποτέλεσε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε την προσοχή, καθώς τρεις επιφανείς αθλητές από διαφορετικά σπορ μοιράστηκαν την ίδια δραστηριότητα.

Οι πρωταγωνιστές της συνάντησης

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ισπανός μπασκετμπολίστας, αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του στο γήπεδο του γκολφ την Κυριακή (25/10) ήταν μια ευκαιρία για ξεκούραση, καθώς την προηγούμενη ημέρα δεν είχε αγωνιστεί με την ομάδα του. Δίπλα του βρισκόταν ο Τζέριαν Γκραντ, συμπαίκτης και καλός του φίλος στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο μοιράστηκε αυτή τη στιγμή χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.

Ο τρίτος της παρέας, ο Εμμανουήλ Καραλής, είναι ένας διακεκριμένος Έλληνας Ολυμπιονίκης, γνωστός για τις επιδόσεις του στον αθλητισμό. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι γκολφ μαζί με τους δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού ανέδειξε τις φιλικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αθλητών από διαφορετικούς χώρους, ακόμα και εκτός των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Το αγωνιστικό πλαίσιο του Παναθηναϊκού

Η έξοδος των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ για γκολφ την Κυριακή (25/10) συνέπεσε χρονικά με την επιτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Το Σάββατο (24/10), η ομάδα του Παναθηναϊκού είχε επικρατήσει της Καρδίτσας με σκορ 78-64, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο T-Center. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εξασφάλισε το 4/4 για τον Παναθηναϊκό στη Stoiximan GBL, διατηρώντας το αήττητο σερί του.

Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν αγωνίστηκε. Η απόφαση να μείνει εκτός παιχνιδιού λήφθηκε από τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέλεξε να τον αφήσει εκτός για λόγους ξεκούρασης. Αυτή η επιλογή έδωσε στον Ισπανό παίκτη την ευκαιρία να απολαύσει μια ημέρα εκτός γηπέδου, την οποία αξιοποίησε για να περάσει χρόνο με τον συμπαίκτη του και να παίξει γκολφ.

Η δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά το τέλος του παιχνιδιού γκολφ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με το κοινό του. Ο Καραλής προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη συνάντηση. Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζονταν ο ίδιος μαζί με τους δύο μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Τζέριαν Γκραντ.

Την εικόνα συνόδευε μια λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα, γραμμένη στην αγγλική γλώσσα, η οποία έγραφε «good game». Η ανάρτηση αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε τη φιλική συνάντηση και το παιχνίδι γκολφ, αλλά προσέφερε και μια οπτική μαρτυρία της στιγμής, επιτρέποντας στους ακόλουθους να δουν τους τρεις αθλητές σε ένα διαφορετικό, πιο χαλαρό περιβάλλον, μακριά από τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko