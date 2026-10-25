Ο Άλεκ Πίτερς εκτός εξάδας ξένων για το ντέρμπι της Αρμάνι με τη Βίρτους

Ο Άλεκ Πίτερς, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έμεινε εκτός δωδεκάδας για το παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βίρτους Μπολόνια. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στις 25 Οκτωβρίου, αφορά την πέμπτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Η απόφαση αυτή του προπονητή Ποέτα αφήνει τον Αμερικανό φόργουορντ εκτός ενός από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της χώρας.

Το κρίσιμο ντέρμπι της Lega A

Η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει πλέον την προσοχή της στο ιταλικό πρωτάθλημα, μετά την πρόσφατη ήττα που υπέστη από την Μπαρτσελόνα στη EuroLeague. Η ομάδα του Μιλάνου καλείται να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια για την πέμπτη αγωνιστική της Lega A, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως το μεγάλο ντέρμπι της χώρας.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, καθώς η νίκη μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Ο αποκλεισμός του Άλεκ Πίτερς

Για αυτό το σημαντικό παιχνίδι, ο Άλεκ Πίτερς δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει μείνει εκτός της εξάδας των ξένων παικτών, μια κατάσταση που έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές φέτος. Συγκεκριμένα, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στη φετινή σεζόν που ο Αμερικανός φόργουορντ δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του προπονητή.

Το καθεστώς της εξάδας των ξένων, το οποίο ισχύει και στην Ελλάδα, περιορίζει τον αριθμό των μη κοινοτικών παικτών που μπορούν να δηλωθούν σε κάθε αγώνα. Η απουσία του Πίτερς από τη δωδεκάδα, σε ένα τόσο μεγάλο ματς, αποτελεί μία από τις βασικές ειδήσεις γύρω από την προετοιμασία της Αρμάνι.

Η απόφαση του Ποέτα και οι λόγοι

Ο προπονητής της Αρμάνι, Ποέτα, αποφάσισε να αφήσει τον Άλεκ Πίτερς εκτός της λίστας των διαθέσιμων παικτών για το ντέρμπι. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι η απόφαση είναι καθαρά αγωνιστική και προπονητική επιλογή.

Η συγκεκριμένη επιλογή του Ποέτα έρχεται σε μία περίοδο όπου ο Πίτερς δεν έχει καταφέρει να πιάσει υψηλές αποδόσεις με τη φανέλα της Αρμάνι. Η αγωνιστική του εικόνα μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, κάτι που πιθανώς να επηρέασε την απόφαση του προπονητή ενόψει ενός τόσο κρίσιμου αγώνα.

Η αντίδραση των φιλάθλων

Η μη ικανοποιητική απόδοση του Άλεκ Πίτερς έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στους κύκλους των φιλάθλων της Αρμάνι. Υπάρχει «μουρμούρα» από τους υποστηρικτές της ομάδας, οι οποίοι εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους για την παρουσία του παίκτη και την συνεισφορά του στο σύνολο.

Η απουσία του από το ντέρμπι με τη Βίρτους Μπολόνια, ειδικά όταν δεν οφείλεται σε τραυματισμό, αναμένεται να εντείνει περαιτέρω τις συζητήσεις και τα σχόλια γύρω από την κατάσταση του Πίτερς στην ιταλική ομάδα. Η απόφαση του Ποέτα για ένα τόσο μεγάλο ματς υπογραμμίζει την ανάγκη για υψηλές αποδόσεις από όλους τους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta