Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Superleague, εν αναμονή των υπολοίπων αγώνων

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στην Καλαμάτα, κατάφερε να πατήσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague. Η νίκη με 5-0 έδωσε στους «ερυθρόλευκους» τους τρεις βαθμούς που τους έφεραν στην πρώτη θέση. Πλέον, η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται σε αναμονή, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στον Βόλο, η οποία θα καθορίσει αν ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην πρωτοπορία.

Η τρέχουσα βαθμολογία της Superleague

Με την ολοκλήρωση ορισμένων αναμετρήσεων, η εικόνα της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί με τον Ολυμπιακό να προηγείται. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην πρώτη θέση με 19 βαθμούς, έχοντας δώσει οκτώ αγώνες. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 18 βαθμούς, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο, καθώς η αναμέτρησή του με τον Βόλο είναι σε εξέλιξη ή επίκειται.

Στην τρίτη θέση συναντάμε την ΑΕΚ με 17 βαθμούς, ενώ την τετράδα συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ με 15 βαθμούς. Πιο κάτω, ο Άρης έχει συγκεντρώσει 13 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά και η Καλαμάτα βρίσκονται στους 11 και 10 βαθμούς αντίστοιχα, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν επίσης οκτώ αγώνες. Ο ΟΦΗ έχει επίσης 10 βαθμούς.

Στο κάτω μέρος του πίνακα, ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έχουν από 9 βαθμούς, έχοντας και αυτοί οκτώ αγώνες. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 6 βαθμούς (8 αγώνες), ο Λεβαδειακός 3 βαθμούς (8 αγώνες) και ο Ατρόμητος 2 βαθμούς, έχοντας όμως δώσει μόνο έξι αγώνες. Τέλος, ο Βόλος ELABET βρίσκεται στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς, καθώς του έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.

Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων αγώνων

Πριν την ανάληψη της πρωτοπορίας από τον Ολυμπιακό, είχαν διεξαχθεί αρκετές αναμετρήσεις που διαμόρφωσαν τη βαθμολογική κατάσταση. Ο Ηρακλής ηττήθηκε εντός έδρας από την Κηφισιά με σκορ 2-3, σε έναν αγώνα που πρόσθεσε τρεις σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Ακολούθησε η αναμέτρηση μεταξύ Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακού, η οποία έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα, 0-0, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Η ΑΕΚ σημείωσε μια εμφατική νίκη επί του Παναιτωλικού, επικρατώντας με το ευρύ 5-0, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στην πρώτη τριάδα.

Τέλος, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, κερδίζοντας επίσης με 5-0, αποτέλεσμα που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και προσωρινά.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις που αναμένονται

Το ενδιαφέρον της αγωνιστικής ημέρας δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν ακόμα τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη βαθμολογία. Η πιο σημαντική για την κορυφή είναι αυτή μεταξύ του Βόλου ELABET και του Παναθηναϊκού, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα.

Στις 7.30 το βράδυ, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, σε έναν αγώνα που μπορεί να δώσει στους Θεσσαλονικείς την ευκαιρία να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα. Τέλος, στις 8 το βράδυ, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον για την τετράδα.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών

Το πρωτάθλημα της Superleague συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών να περιλαμβάνει σημαντικά παιχνίδια. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στις 7 το απόγευμα, σε μια αναμέτρηση που θα δοκιμάσει την πρωτοπόρο ομάδα.

Η Κυριακή 1 Νοεμβρίου είναι γεμάτη με αναμετρήσεις. Ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Άρη στις 5 το απόγευμα, ενώ ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 6 το απόγευμα. Στις 7 το βράδυ, θα διεξαχθούν δύο μεγάλα ντέρμπι: ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Τέλος, η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου κλείνει την αγωνιστική με δύο ακόμα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Βόλο ELABET στις 6 το απόγευμα, και η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή στις 7.30 το βράδυ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό τριήμερο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta