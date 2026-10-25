Αταλάντα - Φροζινόνε 4-4: Θρίλερ με οκτώ γκολ και μοιρασιά στην 8η αγωνιστική

Σε ένα πραγματικό θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Φροζινόνε, η οποία ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό σκορ 4-4. Οι δύο ομάδες προσέφεραν πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους, βρίσκοντας οκτώ φορές τον δρόμο για τα δίχτυα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Serie A. Το παιχνίδι είχε τρελό ρυθμό και κράτησε την αγωνία αμείωτη μέχρι το τέλος, με αμφότερες τις πλευρές να πετυχαίνουν από τέσσερα γκολ και να πιέζουν συνεχώς.

Εκρηκτικό ξεκίνημα και άμεσες απαντήσεις

Η Φροζινόνε αιφνιδίασε τους γηπεδούχους μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σμιτ εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του ποδοσφαιριστή της Αταλάντα, Έντερσον, και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1 και δίνοντας ένα πρώτο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η απάντηση από την πλευρά των Μπεργκαμάσκι, όπως αποκαλείται η Αταλάντα, ήταν άμεση και δεν άργησε να έρθει.

Συγκεκριμένα, στο 14ο λεπτό του αγώνα, ο Κρστόβιτς κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ σε 1-1, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, η Φροζινόνε δεν πτοήθηκε και έδειξε ξανά την επιθετική της διάθεση. Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό, ο Σμιτ χτύπησε ξανά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση και δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του με σκορ 1-2.

Ανατροπή της Αταλάντα πριν την ανάπαυλα

Η Dea, όπως είναι ένα από τα προσωνύμια της Αταλάντα, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα για δεύτερη φορά στο 32ο λεπτό. Ο Έντερσον, ο οποίος είχε κάνει το αρχικό λάθος στο πρώτο γκολ της Φροζινόνε, ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ήταν εύστοχος, διαμορφώνοντας το 2-2. Αυτή η ισοφάριση έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι συνέχισαν να πιέζουν για ένα τρίτο γκολ.

Πράγματι, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, ο Κρστόβιτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα. Με αυτό το τέρμα, η Αταλάντα ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή στο σκορ, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 3-2, μετά από ένα πρώτο μέρος γεμάτο συγκινήσεις και εναλλαγές.

Ίδιος τρελός ρυθμός και στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο τρελό ρυθμό που είχε χαρακτηρίσει και το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν από την ανάπαυλα με το πόδι στο γκάζι, δείχνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να επιτίθενται και να αναζητούν περισσότερα γκολ. Η Φροζινόνε ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα στην επανάληψη, διατηρώντας την αγωνία σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό, ο Κάλο κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ σε 3-3, φέρνοντας ξανά το παιχνίδι στην αρχική του θέση και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, η Αταλάντα δεν πτοήθηκε από την ισοφάριση και απάντησε σχεδόν αμέσως, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να πάρει και πάλι το προβάδισμα σε αυτή την άκρως παραγωγική αναμέτρηση.

Νέο προβάδισμα και η τελική ισοφάριση της Φροζινόνε

Μόλις δύο λεπτά μετά το γκολ του Κάλο, στο 50ο λεπτό, ο Έλμας κατάφερε να σκοράρει για την Αταλάντα, γράφοντας το 4-3 υπέρ των γηπεδούχων. Με αυτό το τέρμα, η Αταλάντα έδειχνε να παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα, σε ένα σημείο του αγώνα όπου οι συνεχείς εναλλαγές στο σκορ κρατούσαν τους πάντες σε αγωνία. Οι Μπεργκαμάσκι πίστεψαν ότι είχαν πλέον τον έλεγχο.

Ωστόσο, η Φροζινόνε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι φιλοξενούμενοι δικαιώθηκαν για την επιμονή τους στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Τέρζιτς σούταρε. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-4. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από το υψηλό σκορ και τις συνεχείς ανατροπές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta