Ο Κολοσσός Ρόδου επέστρεψε στις νικηφόρες εμφανίσεις, επικρατώντας των Vikos Falcons με σκορ 80-70, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL. Οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν την αμυντική τους λειτουργία και την ευστοχία τους από την περιφέρεια, καταφέρνοντας να αποκτήσουν διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα των Ιωαννίνων γνώρισε την τέταρτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις, παραμένοντας χωρίς «ροζ φύλλο» στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα του Κολοσσού

Ο Κολοσσός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, αποκτώντας ένα αρχικό προβάδισμα έξι πόντων (13-7), με τον Άπσον να προσφέρει σημαντικές επιθετικές λύσεις. Οι Vikos Falcons προσπάθησαν να αντιδράσουν και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά σε 21-20. Ωστόσο, οι εύστοχες βολές του Καράμπελα στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου επέτρεψαν στους Ροδίτες να ολοκληρώσουν το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 24-20.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν για πρώτη φορά το προβάδισμα, με τον Πατρίκη να διαμορφώνει το σκορ σε 24-25. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς ανέκτησαν γρήγορα το προβάδισμα και διατήρησαν μια μικρή διαφορά καθ' όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Κολοσσό να προηγείται με 40-36.

Η κυριαρχία του Κολοσσού στο τρίτο δεκάλεπτο

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε σημαντικά στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου ο Κολοσσός αύξησε την ένταση και την αποτελεσματικότητά του. Ο Σι Τζέι Χάρις είχε καθοριστική συμβολή στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα του να αποκτήσει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά, φτάνοντας το σκορ στο 48-38. Οι Ροδίτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, εκμεταλλευόμενοι την αμυντική τους λειτουργία και την ευστοχία τους από την περιφέρεια.

Με ένα επιμέρους σκορ 21-10, ο Κολοσσός αύξησε τη διαφορά στους 15 πόντες, διαμορφώνοντας το 61-46. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, το σκορ ήταν 65-52, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.

Η προσπάθεια των Vikos Falcons και η τελική επικράτηση

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Vikos Falcons επιχείρησαν να μειώσουν την απόσταση και να επιστρέψουν στον αγώνα. Με ένα σερί 7-0, κατάφεραν να πλησιάσουν στους οκτώ πόντες, διαμορφώνοντας το σκορ σε 72-64 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρά την προσπάθειά τους, δεν κατάφεραν να μειώσουν περισσότερο τη διαφορά και να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Κολοσσός διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι τη λήξη του αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με τελικό σκορ 80-70. Η ομάδα της Ρόδου πανηγύρισε την επιστροφή της στις νίκες, ενώ οι Vikos Falcons παρέμειναν χωρίς θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα.

Πρώτοι σκόρερ και στατιστικά των ομάδων

Για τον Κολοσσό, πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Σι Τζέι Χάρις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους, έχοντας 4/6 εύστοχα τρίποντα. Ο Καμπερίδης συνέβαλε με 11 πόντους, σημειώνοντας 3/4 τρίποντα και μαζεύοντας τέσσερα ριμπάουντ, ενώ ο Άπσον πρόσθεσε εννέα πόντους και έξι ριμπάουντ στην απόδοση της ομάδας.

Από την πλευρά των Vikos Falcons, ο Φλόιντ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους, έχοντας 4/12 σουτ εντός παιδιάς. Ο Πατρίκης σημείωσε 13 πόντους και κατέγραψε πέντε ριμπάουντ, ενώ ο ΜακΝάιρ πέτυχε double-double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής, οι Vikos Falcons παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL, με απολογισμό 0-4. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κύριοι Πουρσανίδης, Μπακάλης και Νικολαΐδης. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70.

Με πληροφορίες από: Enikos