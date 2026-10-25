Την Κυριακή (25/10) ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του παραιτηθέντος προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, για το σκάνδαλο στο μπάσκετ που αφορά τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Πλέον, η διαδικασία περνά στο κρισιμότερο στάδιο, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας καλούνται να αποφασίσουν εάν οι δύο κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι.

Η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, παρέμεινε επί τρεισήμισι ώρες στο γραφείο του ανακριτή, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να αντικρούσει το κατηγορητήριο σε βάρος του. Ο ίδιος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, δηλώνοντας αθώος για την κατηγορία της δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστήριξε ότι δέχτηκε «πόλεμο» και μίλησε για «σκευωρία» σε βάρος του, με σκοπό να χάσει την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, προσκόμισε φορολογικά στοιχεία στον ανακριτή, επιχειρώντας να αντικρούσει όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε σειρά οικονομικών και φορολογικών ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί, τονίζοντας πως σε αυτούς δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό για τον ίδιο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε έναν έλεγχο που έγινε το 2025, ο οποίος κάλυψε τα έτη 2019-2020 και αφορούσε όλες τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου, εξετάστηκαν λεπτομερώς τα όσα τον αφορούσαν για τον Προμηθέα Πατρών, την εταιρεία που διαθέτει στην εστίαση, αλλά και την ΕΟΚ. Επίσης, ελέγχθηκαν θυρίδες και τραπεζικοί λογαριασμοί του, τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού, χωρίς να ανευρεθεί κάτι ύποπτο.

Η παραίτηση από την προεδρία της ΕΟΚ

Πριν από την έναρξη της απολογίας του, ο Βαγγέλης Λιόλιος γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΟΚ. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα απέχει από κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με το ελληνικό μπάσκετ, τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν συνεργάτες του, ο πρώην πρόεδρος φέρεται να δήλωσε: «Παραιτούμαι από πρόεδρος της ΕΟΚ, αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ». Η απόφασή του αυτή προκάλεσε άμεσες διοικητικές εξελίξεις εντός της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, η ΕΟΚ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου για την ίδια Κυριακή, στις 16:30. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ΕΟΚ και των διοργανώσεών της, μετά την παραίτηση του προέδρου.

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη

Αμέσως μετά την απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου, το κατώφλι του εισαγγελικού λειτουργού πέρασε ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ. Η απολογία του διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Ο Γιώργος Μαυραγάνης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του έθεσε ο ανακριτής. Παρά τα πολύ επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν καταθέσει σειρά μαρτύρων εναντίον του, ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Υιοθέτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή με τον Βαγγέλη Λιόλιο, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή με το κύκλωμα των 49 χειραγωγημένων αγώνων μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς βασικοί μάρτυρες κατηγορίας τού αποδίδουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι επί της ουσίας, λειτουργούσε αντί του Βαγγέλη Λιόλιου ζητώντας τη χειραγώγηση αγώνων, ωστόσο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Επόμενα βήματα και προηγούμενη εξέλιξη

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο άνδρες αναμένεται να περάσουν από τον εισαγγελέα, προτού ακολουθήσει η διάσκεψή του με τον ανακριτή. Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι καλούνται να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Από την απόφαση που θα ληφθεί θα κριθεί εάν ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι. Σε περίπτωση που αφεθούν ελεύθεροι, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Οι απολογίες των Λιόλιου και Μαυραγάνη πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου. Ο πρώην διαιτητής ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος που απολογήθηκε για την υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki