Ο Ζότα Σίλβα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού με εντυπωσιακό σουτ

Ο Ολυμπιακός έδειξε την κυριαρχία του στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» αναδείχθηκε ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Η επίδοση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμικός και καταιγιστικός κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης απέναντι στην Καλαμάτα. Η ομάδα των Πειραιωτών έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, πιέζοντας την αντίπαλη άμυνα και δημιουργώντας συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην εστία της Καλαμάτας.

Παρά την αρχική τους υπεροχή, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν δυσκολίες στην τελική προσπάθεια κατά το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Είχαν αρκετές χαμένες ευκαιρίες, οι οποίες δεν μετατράπηκαν σε γκολ, αφήνοντας το σκορ στο μηδέν για ένα σημαντικό διάστημα. Ωστόσο, η επιμονή και η πίεση της ομάδας του Ολυμπιακού δεν άργησε να αποδώσει καρπούς.

Το πρώτο τέρμα του Ζότα Σίλβα

Η λύση στον «γόρδιο δεσμό» της αντίπαλης άμυνας ήρθε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζότα Σίλβα ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό, δίνοντας τέλος στην αγωνία των φιλάθλων και βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού. Το γκολ αυτό ήρθε έπειτα από μία εύστοχη ασίστ του Ρόκα, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του πρώτου τέρματος.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του συμπαίκτη του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Η επίτευξη του πρώτου γκολ έδωσε νέα ώθηση στον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέχισε να πιέζει για την διεύρυνση του σκορ, εκμεταλλευόμενος την ψυχολογική του ανωτερότητα.

Δεύτερο γκολ με εντυπωσιακό σουτ

Μόλις τρία λεπτά μετά το πρώτο του γκολ, ο Ζότα Σίλβα χτύπησε ξανά, διπλασιάζοντας τα τέρματα του Ολυμπιακού απέναντι στην Καλαμάτα. Αυτή τη φορά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός πέτυχε ένα τρομερό γκολ με ένα άπιαστο συρτό σουτ, το οποίο εξαπολύθηκε έξω από την περιοχή. Η εκτέλεση ήταν τόσο δυνατή και ακριβής που αιφνιδίασε πλήρως τον τερματοφύλακα Βασίλιεβιτς.

Το σουτ του Ζότα Σίλβα ήταν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να απειλεί από μακρινή απόσταση. Η ταχύτητα και η τροχιά της μπάλας δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Αυτό το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων στους Πειραιώτες.

Η διεύρυνση του προβαδίσματος των Πειραιωτών

Με τα δύο γκολ του Ζότα Σίλβα μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να διπλασιάσει το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 2-0. Η ταχεία επίτευξη των δύο τερμάτων έδωσε στους «ερυθρόλευκους» ένα ισχυρό πλεονέκτημα, ενισχύοντας την κυριαρχία τους στο παιχνίδι και θέτοντας τις βάσεις για μία θετική έκβαση της αναμέτρησης.

Η αποτελεσματικότητα του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, σε συνδυασμό με την γενικότερη καταιγιστική παρουσία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, έδειξε την αποφασιστικότητα της ομάδας να επιβάλει τον ρυθμό της. Οι Πειραιώτες, έχοντας πλέον ένα ασφαλές προβάδισμα, συνέχισαν να ελέγχουν τον αγώνα, διατηρώντας την πίεση στην αντίπαλη ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko