Πανιώνιος – Μαρκό 0-4: Σαρωτικό πέρασμα από τη Νέα Σμύρνη

Η Μαρκό απέδειξε περίτρανα ότι αποτελεί την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Superbet League 2, καθώς συνέτριψε τον Πανιώνιο με 4-0 στη Νέα Σμύρνη. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, βρήκε την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να επιδεικνύει σαρωτική δύναμη, αφήνοντας τους κυανέρυθρους χωρίς απάντηση. Το αποτέλεσμα αυτό έχει σημαντικό βαθμολογικό αντίκτυπο, καθώς η Μαρκό ξέφυγε από τον τρίτο «Ιστορικό» με οκτώ βαθμούς, ενώ βρίσκεται πλέον στο +5 από τη δεύτερη Athens Kallithea.

Το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ

Η Μαρκό ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας τις προθέσεις της από νωρίς. Το πρώτο τέρμα σημειώθηκε στο 36ο λεπτό, όταν ο Ελ Αραμπί έβγαλε μια κάθετη μπαλιά στον Μίλερ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος του Αυλωνίτη, πλάσαρε άψογα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κράνινξ, ανοίγοντας το σκορ σε 0-1.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Μαρκό κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Στο 44ο λεπτό, ο Παυλίδης ανατράπηκε εντός περιοχής από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Κράνινξ, με αποτέλεσμα να υποδειχθεί πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ελ Αραμπί, ο οποίος ευστόχησε, διαμορφώνοντας το 0-2 για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.

Η αποβολή και οι διαμαρτυρίες

Οι δυσκολίες για τον Πανιώνιο εντάθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, Ντίας, αποβλήθηκε από τον αγώνα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Η συγκεκριμένη απόφαση του διαιτητή προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Πανιωνίου, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εξέλιξη.

Η αποβολή του Ντίας επηρέασε αναμφίβολα την εικόνα του Πανιωνίου, καθώς η ομάδα αναγκάστηκε να αγωνιστεί με αριθμητικό μειονέκτημα για το υπόλοιπο της αναμέτρησης, καθιστώντας το έργο της ακόμα πιο δύσκολο απέναντι στην φορμαρισμένη Μαρκό.

Η κυριαρχία της Μαρκό στην επανάληψη

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Πανιώνιος είχε μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο 48ο λεπτό. Ο Χατζηστραβός επιχείρησε ένα αριστερό πλασέ, όμως η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, στερώντας από τους κυανέρυθρους την ευκαιρία να μπουν ξανά στο παιχνίδι. Η απάντηση της Μαρκό ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Στο 54ο λεπτό, η Μαρκό ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 0-3. Μετά από γύρισμα του Σεμπά, ο Παυλίδης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό 4-0 διαμορφώθηκε στο 65ο λεπτό, και πάλι από το σημείο του πέναλτι, με τον Σεμπά να εκτελεί εύστοχα και να ολοκληρώνει τον θρίαμβο της ομάδας του.

Οι πρωταγωνιστές και η βαθμολογική σημασία

Στην εντυπωσιακή επικράτηση της Μαρκό πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι Μίλερ, Ελ Αραμπί και Σεμπά, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά με τα τέρματά τους και τις ασίστ τους. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου παρουσίασε ένα σαρωτικό πρόσωπο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση στη Superbet League 2.

Η νίκη αυτή εδραιώνει τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας, αυξάνοντας τη διαφορά της από τον Πανιώνιο σε οκτώ βαθμούς, ενώ παράλληλα διατηρεί απόσταση πέντε βαθμών από τη δεύτερη Athens Kallithea. Ο Πανιώνιος, παρά την προσπάθεια, δεν κατάφερε να αντιδράσει, με τους παίκτες του, μεταξύ των οποίων οι Κράνινξ, Αυλωνίτης, Μπούρης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Λιάσος, Ντίας, Χατζηστραβός, Μούργος, Ταβάρες και Μάναλης, να μην μπορούν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Αντίστοιχα, για τη Μαρκό αγωνίστηκαν οι Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης, Σμάλης, Φατιόν, Ντέντλερ, Κυριακίδης, Σεμπά, Μίλερ, Ελ Αραμπί και Παυλίδης, με τις αλλαγές να περιλαμβάνουν τους Κωνσταντόπουλο, Οικονομίδη, Αλεξόπουλο και Μπουσάι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta