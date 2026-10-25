Ο Εμπάι Εντζάι, αμέσως μετά την επιβλητική επικράτηση του Ολυμπιακού στην Πάτρα επί του Προμηθέα με σκορ 85-45, έκανε δηλώσεις, εστιάζοντας στην ψυχολογική ώθηση που λαμβάνει από τον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα. Η ομάδα του Πειραιά συνέχισε την αήττητη πορεία της στη GBL, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της. Ο νεαρός παίκτης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην απόδοση της ομάδας, καθώς και στην προσωπική του κατάσταση, υπογραμμίζοντας πώς τα εγκωμιαστικά σχόλια του κόουτς τον βοηθούν να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αποδίδει στο μέγιστο.

Η επιβλητική επικράτηση στην Πάτρα

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στην Πάτρα, όπου αντιμετώπισε τον Προμηθέα, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 85-45. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την ομάδα, καθώς της επέτρεψε να διατηρήσει το απόλυτο στη GBL, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα.

Ο Εμπάι Εντζάι, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο έλεγχος του ρυθμού ήταν εμφανής και αποτελεσματικός, ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γεγονός που συνέβαλε στην άνετη επικράτηση.

Άμυνα και επιθετική πολυφωνία ως κλειδιά της επιτυχίας

Ο Εντζάι υπογράμμισε τη σημασία της καλής αμυντικής λειτουργίας που επέδειξε ο Ολυμπιακός, αναφέροντας ότι η ομάδα έπαιξε «καλή άμυνα». Αυτή η σταθερή αμυντική προσήλωση αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην επιβλητική νίκη και στον έλεγχο του παιχνιδιού από τους «ερυθρόλευκους».

Επιπλέον, ο παίκτης αναφέρθηκε στην επιθετική πολυφωνία του ρόστερ του Ολυμπιακού. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ομάδα διαθέτει ένα ρόστερ όπου «όλοι μπορούν να προσφέρουν στην επίθεση». Αυτή η συλλογική προσπάθεια και η δυνατότητα πολλών παικτών να σκοράρουν αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα αυτή την περίοδο.

Σύμφωνα με τον Εντζάι, η ικανότητα της ομάδας να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες, παρά τις απουσίες, ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση της «εύκολης νίκης». Η δήλωσή του αναδεικνύει το βάθος του πάγκου και την ομαδική φιλοσοφία που επικρατεί στον Ολυμπιακό, επιτρέποντας στην ομάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προκλήσεις.

Η επίδραση των σχολίων του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Εμπάι Εντζάι ήταν η αναφορά του στα εγκωμιαστικά σχόλια που δέχεται από τον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο παίκτης εξήγησε ότι αυτά τα λόγια του προπονητή του προσφέρουν σημαντική ώθηση και αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοσή του στο γήπεδο.

Τα σχόλια του κόουτς Μπαρτζώκα δεν είναι απλώς λόγια επιβράβευσης, αλλά λειτουργούν και ως ένα ισχυρό κίνητρο για τον Εντζάι. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτά τον ωθούν «να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», δείχνοντας την άμεση και θετική επίδραση που έχουν στην ψυχολογία και την αγωνιστικότητά του. Η στήριξη από την τεχνική ηγεσία φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του παίκτη.

Προσωπική δοκιμασία και η δύναμη της στήριξης

Ο Εμπάι Εντζάι αποκάλυψε μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη στιγμή που βίωσε πρόσφατα. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «την προηγούμενη εβδομάδα έχασα τον πατέρα μου και ήταν πολύ δύσκολο για μένα». Αυτή η δήλωση φωτίζει την ανθρώπινη πτυχή του αθλητή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εκτός παρκέ.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, τα εγκωμιαστικά σχόλια του Γιώργου Μπαρτζώκα απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη αξία για τον Εντζάι. Ο παίκτης εξήγησε ότι τα λόγια του προπονητή του «μου έδωσαν επιπλέον αυτοπεποίθηση και κίνητρο». Αυτό καταδεικνύει πώς η στήριξη και η αναγνώριση από το περιβάλλον της ομάδας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την υπέρβαση προσωπικών δυσκολιών και την επίτευξη υψηλότερων στόχων στον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta