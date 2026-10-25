Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Αμύντα με 108-64 στην τέταρτη αγωνιστική

Ο Αθηναϊκός σημείωσε μια εμφατική νίκη επί του Αμύντα με σκορ 108-64, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του τελευταίου. Το παιχνίδι εντασσόταν στην τέταρτη αγωνιστική της Allwyn Women’s Basketball League 1. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου πήρε ένα πολύ μεγάλο «διπλό», δείχνοντας αντίδραση μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή ήττα που είχε υποστεί από τη Σαραγόσα.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του Αθηναϊκού

Από την αρχή της αναμέτρησης, οι παίκτριες του Αθηναϊκού είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα επέδειξε αποφασιστικότητα και πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού από τα πρώτα λεπτά. Η διαφορά των 44 πόντων στο τελικό σκορ, με τον Αθηναϊκό να φτάνει τους 108 πόντους έναντι των 64 του Αμύντα, αντικατοπτρίζει την πλήρη κυριαρχία της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Allwyn Women’s Basketball League 1. Ο Αθηναϊκός «ξέσπασε» μετά την ευρωπαϊκή ήττα που είχε γνωρίσει από τη Σαραγόσα, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες και να ενισχύσει την ψυχολογία των παικτριών του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίες επιδόσεις από τις παίκτριες του Αθηναϊκού

Στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Αθηναϊκού ξεχώρισε η Πρινς, η οποία ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους, αποτελώντας την πρώτη σκόρερ της ομάδας της. Η συνεισφορά της ήταν καθοριστική για την επίτευξη της μεγάλης νίκης. Πέρα από την Πρινς, αρκετές άλλες παίκτριες σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, υπογραμμίζοντας την ομαδική δουλειά και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Συγκεκριμένα, η Παρκς συνέβαλε με 12 πόντους, ενώ η Παυλοπούλου πρόσθεσε επίσης 12 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Ακόμη, η Ράτζα και η Νασισκάιτε σημείωσαν από 12 πόντους η καθεμία, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους παρουσία. Τέλος, η Χρίστοβα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους, συμβάλλοντας και αυτή στο συνολικό σκορ του Αθηναϊκού.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον Αθηναϊκό Qualco, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ηλία Ζούρου, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες: Βανλού με 6 πόντους (με 2 τρίποντα), Παυλοπούλου με 12 πόντους (με 2 τρίποντα), Πρινς με 21 πόντους (με 1 τρίποντο), Χρίστοβα με 10 πόντους (με 2 τρίποντα), Ράτζα με 12 πόντους (με 2 τρίποντα), Νασισκάιτε με 12 πόντους (με 4 τρίποντα), Λούκα με 6 πόντους (με 1 τρίποντο), Παρκς με 12 πόντους (με 1 τρίποντο), Τάντιτς με 2 πόντους, Φασούλα με 7 πόντους, Μακόλεϊ με 4 πόντους και Χαιριστανίδου με 4 πόντους.

Από την πλευρά του Αμύντα, με προπονητή τον Σόφτση, οι παίκτριες που συμμετείχαν στην αναμέτρηση ήταν οι: Κρίορ με 18 πόντους (με 4 τρίποντα), Γουίλιαμς με 10 πόντους, Σάγκερερ με 16 πόντους, Καραχάλιου με 11 πόντους (με 1 τρίποντο), Παγώνη με 5 πόντους (με 1 τρίποντο) και Κατσαμούρη με 4 πόντους. Στην ομάδα του Αμύντα αγωνίστηκαν επίσης οι Μαργώνη, Μάγκλαρη, Μουστάκα, Παπαποστόλου, Παπά και Ζούπα.

Η σημασία της νίκης για τον Αθηναϊκό

Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον Αθηναϊκό, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη ευρωπαϊκή του αναμέτρηση. Η ομάδα κατάφερε να επιδείξει την αγωνιστική της ποιότητα και να ανακάμψει δυναμικά στο πρωτάθλημα. Η επικράτηση με τόσο μεγάλη διαφορά πόντων, που έφτασε τους 44, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παικτριών και του τεχνικού επιτελείου ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Αθηναϊκός συνεχίζει την πορεία του στην Allwyn Women’s Basketball League 1, έχοντας πλέον στις αποσκευές του ένα ισχυρό «διπλό» από μια δύσκολη έδρα. Η εμφάνιση αυτή δίνει ώθηση για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, καθώς επιβεβαιώνει την αγωνιστική της ετοιμότητα και τις δυνατότητές της στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta