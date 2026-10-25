Ο Μπάμπης Κωστούλας βασικός στην αναμέτρηση Λίβερπουλ - Μπράιτον, στον πάγκο ο Κώστας Τσιμίκας

Με έντονο ελληνικό χρώμα διεξάγεται η 8η αγωνιστική της Premier League, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μπράιτον. Στην αναμέτρηση αυτή, που είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, ο νεαρός Μπάμπης Κωστούλας βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Μπράιτον, ενώ ο Κώστας Τσιμίκας ξεκινά από τον πάγκο για τη Λίβερπουλ.

Η παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Κωστούλας στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αποκτήθηκε από την Μπράιτον το καλοκαίρι του 2025, έχει καταγράψει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με τη φανέλα των «γλάρων». Η συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα απέναντι στη Λίβερπουλ αποτελεί αναγνώριση της μέχρι τώρα πορείας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός διεθνής έχει δείξει αξιοσημείωτη προσαρμογή και αποτελεσματικότητα, έχοντας σημειώσει 5 γκολ και μοιράσει 4 ασίστ σε μόλις 10 συμμετοχές. Αυτή η απόδοση τον καθιστά βασικό παράγοντα στα σχέδια του προπονητή του.

Εμπιστοσύνη από τον Φάμπιαν Χίρτσελερ

Η απόφαση του προπονητή της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, να εμπιστευτεί τον Μπάμπη Κωστούλα και να τον ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που του δείχνει. Αυτό το παιχνίδι θα είναι το 6ο, από τα 7 στα οποία έχει αγωνιστεί, που ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει ως βασικός.

Η συνεχής παρουσία του στην αρχική ενδεκάδα αποτελεί σαφές δείγμα της βελτίωσης και της επιτυχημένης προσαρμογής του στο απαιτητικό περιβάλλον του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Κωστούλας έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση του και να συμβάλει σημαντικά στην επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Ο Κώστας Τσιμίκας στον πάγκο των «reds»

Από την πλευρά της Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσει την αναμέτρηση από τον πάγκο των «reds». Ο 30χρονος μπακ θα περιμένει την ευκαιρία να του δοθεί χρόνος συμμετοχής κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες της ομάδας του.

Ο Τσιμίκας αποτελεί ένα έμπειρο στέλεχος του ρόστερ της Λίβερπουλ, και η παρουσία του στον πάγκο προσφέρει μια αξιόπιστη επιλογή για τον προπονητή, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η συνεισφορά του στην αμυντική ή επιθετική λειτουργία.

Το ελληνικό ενδιαφέρον στην 8η αγωνιστική της Premier League

Η 8η αγωνιστική της Premier League αποκτά έτσι ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Ο Μπάμπης Κωστούλας διεκδικεί μια θέση στην ενδεκάδα της Μπράιτον, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσιμίκας παραμένει μια σημαντική επιλογή για τη Λίβερπουλ, έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του όποτε του ζητηθεί. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι συναρπαστική, με τους Έλληνες παίκτες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta