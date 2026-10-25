Ίντερ - Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή εξπρές για τους Νερατζούρι στο θρίλερ του Μιλάνου

Η Ίντερ επικράτησε της Φιορεντίνα με σκορ 2-1 σε ένα δραματικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Σαν Σίρο, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Οι «Νερατζούρι» κατάφεραν να πετύχουν δύο γκολ στις καθυστερήσεις, πραγματοποιώντας μια ανατροπή-εξπρές μέσα σε μόλις έξι λεπτά και εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Μιλάνου επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, ισοβαθμώντας με την εκπληκτική Λάτσιο του Χρήστου Μανδά.

Ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς πολλές συγκινήσεις

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο Σαν Σίρο. Οι δύο ομάδες έδειξαν προσοχή στην αμυντική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα οι αξιόλογες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες να είναι ελάχιστες και το παιχνίδι να κυλά σε αργούς ρυθμούς.

Η πιο σημαντική στιγμή του πρώτου σαρανταπεντάλεπτου καταγράφηκε στο 36ο λεπτό. Ο Εσπόζιτο επιχείρησε μια δυνατή κεφαλιά από κοντινή απόσταση, όμως ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα, Ντάβιντ Ντε Χέα, αντέδρασε εντυπωσιακά. Πραγματοποίησε μια εξαιρετική απόκρουση, διατηρώντας έτσι ανέπαφη την εστία του. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Το προβάδισμα των «βιόλα» και η απάντηση της Ίντερ

Στο δεύτερο μέρος, η κατάσταση παρέμεινε παρόμοια για πάνω από 20 λεπτά, καθώς αμφότερες οι πλευρές δεν δημιούργησαν κάποια αξιόλογη φάση. Ωστόσο, οι «βιόλα» ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό, ο νεαρός αμυντικός των φιλοξενούμενων, Αλεχάντρο Χιμένες, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από τα όρια της μικρής περιοχής του Προβεντέλ. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού και δίνοντας προβάδισμα στη Φιορεντίνα.

Οι χαμένες ευκαιρίες των γηπεδούχων

Μετά το γκολ που δέχτηκαν, οι γηπεδούχοι έψαξαν άμεσα το γκολ της ισοφάρισης, ανεβάζοντας την πίεσή τους. Στο 71ο λεπτό, ο Κάρλος Αουγκούστο έχασε μια τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα, όταν η κεφαλιά του, μέσα από την καρδιά της αντίπαλης περιοχής, κατέληξε στο δοκάρι και βγήκε άουτ, προκαλώντας αναστεναγμούς στις τάξεις των οπαδών της Ίντερ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής προσπάθησε ξανά να νικήσει τον Ντε Χέα με νέα κεφαλιά. Ωστόσο, ο Ισπανός τερματοφύλακας είχε «κατεβάσει ρολά» και πραγματοποίησε μία ακόμη καίρια επέμβαση, διατηρώντας το προβάδισμα για την ομάδα του. Στο 79ο λεπτό, η Φιορεντίνα είχε τη δική της ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη, με τον Γκνοντό να μην μπορεί να νικήσει τον Προβεντέλ και να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του, καθώς ο Ιταλός κίπερ απέκρουσε την μπάλα με ευκολία.

Η ολική ανατροπή στις καθυστερήσεις

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες και το χρόνο που κυλούσε, οι «Νερατζούρι» δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν τελικά να ισοφαρίσουν. Στο 90+1ο λεπτό, ο Τουράμ πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, φέρνοντας το ματς στα ίσα και δίνοντας νέα πνοή στην ομάδα του.

Μάλιστα, το σύνολο του Κίβου έφτασε στην ολική ανατροπή μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Γάλλος επιθετικός Τουράμ κέρδισε πέναλτι στο 90+5ο λεπτό, και ο Ζιελίνσκι ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα. Με ψυχραιμία, ευστόχησε, χαρίζοντας στην Ίντερ ένα πολύτιμο τρίποντο σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ κατά τα τελευταία λεπτά.

Η Ίντερ στην κορυφή της Serie A

Με τη δραματική αυτή νίκη, η Ίντερ επανήλθε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Serie A. Η ομάδα του Μιλάνου συγκέντρωσε 22 βαθμούς, έχοντας ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές του πρωταθλήματος, η Ίντερ μετρά επτά νίκες και μία ισοπαλία, επιβεβαιώνοντας την καλή της φόρμα και τις υψηλές της φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta