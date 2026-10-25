Κολοσσός - Βίκος Φάλκονς 80-70: Δεύτερη νίκη για τους Ροδίτες στο πρωτάθλημα

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε των Βίκος Φάλκονς με σκορ 80-70, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της GBL. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Ρόδο, με τους γηπεδούχους να επιδεικνύουν σταθερό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Από την άλλη πλευρά, οι νεοφώτιστοι Βίκος Φάλκονς δεν κατάφεραν να σημειώσουν την πρώτη τους νίκη, παραμένοντας χωρίς θετικό αποτέλεσμα μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στη Ρόδο

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης χαρακτηρίστηκε από γρήγορο ρυθμό και ωραίες φάσεις, με τις δύο ομάδες να διατηρούνται κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι του Άρη Λυκογιάννη κατάφεραν να ολοκληρώσουν την περίοδο προηγούμενοι με τέσσερις πόντους, διαμορφώνοντας το σκορ σε 24-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα έγινε πιο ισορροπημένη, καθώς οι άμυνες των δύο ομάδων παρουσιάστηκαν πιο σκληρές. Παρόλο που οι Βίκος Φάλκονς παρέμεναν σταθερά κοντά στο σκορ, ο Κολοσσός διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού και είχε το «τιμόνι» του αγώνα. Το ημίχρονο βρήκε την ομάδα της Ρόδου να προηγείται με 40-36.

Κυριαρχία των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο

Η επανάληψη του αγώνα σηματοδότησε μια σαφή αλλαγή στο σκηνικό, με τους Ροδίτες να αναδεικνύονται κυρίαρχοι στο παρκέ. Ο Κολοσσός έφτασε σχετικά εύκολα στην τελική επικράτηση, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Οι Βίκος Φάλκονς δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην αποτελεσματική εμφάνιση των γηπεδούχων.

Η διαφορά στο σκορ άρχισε να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, με το σύνολο από το «Νησί των Ιπποτών» να εισέρχεται στην τελευταία περίοδο με ένα σημαντικό προβάδισμα 13 πόντων, καθώς το σκορ ήταν 65-52. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η κατάσταση δεν τροποποιήθηκε ιδιαίτερα, με την ομάδα της Ηπείρου να μειώνει απλώς τη διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό 80-70.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Για τους νικητές του Κολοσσού, ξεχώρισαν ο Χάρις και ο Καμπερίδης. Ο Χάρις αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, σημειώνοντας 19 πόντους, ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ στην απόδοσή του. Ο Καμπερίδης αποτέλεσε άξιο συμπαραστάτη, συνεισφέροντας 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων Βίκος Φάλκονς, τα «πρώτα βιολιά» ήταν ο Φλόιντ και ο Πατρίκης. Ο Φλόιντ σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Πατρίκης πρόσθεσε 13 πόντους και κατέγραψε 5 ριμπάουντ. Ωστόσο, ο Φρίμαν είχε μια λιγότερο παραγωγική βραδιά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μόλις 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εικόνα των δύο ομάδων και τα στατιστικά

Ο Κολοσσός Ρόδου κατάφερε να έχει τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γεγονός που του επέτρεψε να φτάσει στη νίκη. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου αύξησε τη διαφορά και διασφάλισε το θετικό αποτέλεσμα. Αυτή η επικράτηση αποτελεί τη δεύτερη για τους Ροδίτες στο πρωτάθλημα της GBL.

Οι Βίκος Φάλκονς, παρά την ήττα, αγωνίστηκαν με πνεύμα μαχητή, προσπαθώντας να μείνουν κοντά στο σκορ και να μειώσουν τη διαφορά μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η έλλειψη λύσεων απέναντι στην κυριαρχία του Κολοσσού τους άφησε χωρίς νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Συνολικά, στον αγώνα καταγράφηκαν 85 ριμπάουντ, ένα στατιστικό που υπογραμμίζει την ένταση της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta