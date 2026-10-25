Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε του Βίκου Ιωαννίνων με σκορ 80-70, σε αγώνα που διεξήχθη στη Ρόδο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι για ένα ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη κυριάρχησε πλήρως στο δεύτερο ημίχρονο, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη.

Το πρώτο ημίχρονο: Ανταγωνιστικότητα από τον Βίκο Ιωαννίνων

Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, οι Ροδίτες κατάφεραν να βρουν σκορ κυρίως μέσα από τις προσπάθειες των Χάρις και Άπσον. Την ίδια στιγμή, η ομάδα των Ιωαννίνων διατηρούταν κοντά στο σκορ, με τους ΜακΝαιρ και Αγραβάνη να είναι οι βασικοί της εκφραστές στην επίθεση.

Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Κολοσσό να προηγείται με 24-20. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά, με το επιμέρους σκορ των δύο ομάδων να είναι 16-16. Έτσι, ο Κολοσσός οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου διατηρώντας το ίδιο προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 40-36.

Η «έκρηξη» του Κολοσσού στην τρίτη περίοδο

Η μεγάλη διαφορά στην εξέλιξη του αγώνα σημειώθηκε στην τρίτη περίοδο. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα, καταφέρνοντας να αποκτήσει διψήφιες διαφορές στο σκορ. Στο 28ο λεπτό, ο Κολοσσός προηγούνταν με 61-46, εδραιώνοντας την υπεροχή του.

Πρωταγωνιστές σε αυτή τη σημαντική ρελάνς των γηπεδούχων αναδείχθηκαν οι Καμπερίδης και Χάρις. Οι δύο παίκτες ήταν οι μόνοι που είχαν φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του προβαδίσματος.

Το τελικό σφύριγμα και η εξασφάλιση της νίκας

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου, ο Κολοσσός Ρόδου είχε ένα προβάδισμα 13 πόντων. Το ζητούμενο για τους Ροδίτες ήταν να διαχειριστούν αυτό το προβάδισμα και να επικεντρωθούν στην άμυνά τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μεγάλο και πολύτιμο θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια από τις νεοφερμένες ομάδες της κατηγορίας.

Παρά τις προσπάθειες του Βίκου Ιωαννίνων, ο οποίος με δύο καλάθια από τον Σωτηρίου προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά στην αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Κολοσσός διατήρησε τον έλεγχο. Οι Χάρις και Γουίλις, με τις δικές τους ενέργειες, έδωσαν τις απαραίτητες «ανάσες» στην ομάδα της Ρόδου, διασφαλίζοντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα. Η εξασφάλιση αυτού του προβαδίσματος ουσιαστικά σηματοδότησε το φινάλε του παιχνιδιού, με τους Ροδίτες να πανηγυρίζουν τη νίκη με τελικό σκορ 80-70.

Ο Χάρις κορυφαίος για τους νικητές

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Χάρις αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης για την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση των γηπεδούχων, καθώς σταμάτησε στους 19 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη. Η συμβολή του, σε συνδυασμό με την ομαδική προσπάθεια, οδήγησε τον Κολολοσσό σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Athletiko