Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ για τον αγώνα με την Καλαμάτα

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, έκανε γνωστές τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με τη βασική ενδεκάδα της ομάδας για τον αγώνα απέναντι στην Καλαμάτα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με τον προπονητή να επιλέγει συγκεκριμένους παίκτες για την αρχική σύνθεση. Μεταξύ αυτών που ξεκινούν στο ματς είναι οι Σμαΐλοβιτς, Ρόκα και Γκονζάλες, ενώ η ενδεκάδα ανακοινώθηκε και από την Stoiximan.

Οι τελικές επιλογές του Βάσκου τεχνικού

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προχώρησε στον καταρτισμό της αρχικής ενδεκάδας για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού διαμορφώνουν το σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή απόδοση. Ο Αλγκουαθίλ πήρε τις αποφάσεις του για τη σύνθεση της βασικής 11άδας.

Οι τελικές αποφάσεις του Αλγκουαθίλ αφορούν όλες τις γραμμές της ομάδας, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, με στόχο τη δημιουργία ενός ισορροπημένου συνόλου. Η ανακοίνωση της ενδεκάδας δίνει το στίγμα της προσέγγισης του προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως αυτή κοινοποιήθηκε και μέσω της Stoiximan.

Η αμυντική γραμμή και ο τερματοφύλακας

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τον Ορτέγκα για να υπερασπιστεί την εστία του Ολυμπιακού. Η παρουσία του Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Βάσκου τεχνικού για τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα.

Όσον αφορά την αμυντική γραμμή, ο προπονητής εμπιστεύτηκε τους Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζιάν. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες θα συνθέσουν την τετράδα της άμυνας. Ο Σμαΐλοβιτς είναι ένας από τους παίκτες που ο Αλγκουαθίλ αποφάσισε να ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, έχοντας ενεργό ρόλο στην οπισθοφυλακή.

Το κέντρο και οι πλάγιοι επιθετικοί

Στο χώρο του κέντρου, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε ένα δίδυμο αποτελούμενο από τους Φρόιλερ και Πουέρτα. Οι δύο αυτοί παίκτες θα έχουν τον ρόλο να οργανώσουν το παιχνίδι και να προσφέρουν τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά στην ομάδα του Ολυμπιακού, αποτελώντας τον βασικό πυρήνα της μεσαίας γραμμής.

Μπροστά από το κεντρικό δίδυμο, στα «φτερά» της επίθεσης, θα αγωνιστούν οι Ζότα και Ρόκα. Ο Ρόκα είναι ένας από τους παίκτες που ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα, προσδίδοντας ταχύτητα και δημιουργικότητα από τις πλευρές. Οι Ζότα και Ρόκα θα αναλάβουν να τροφοδοτήσουν την επίθεση και να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Ο μοναδικός προωθημένος

Για την κορυφή της επίθεσης, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τον Γκονζάλες ως τον μοναδικό προωθημένο. Ο Γκονζάλες θα έχει την ευθύνη του σκοραρίσματος και της πίεσης στην αντίπαλη άμυνα, αποτελώντας το σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Καλαμάτα.

Η επιλογή του Γκονζάλες ως βασικού στην ενδεκάδα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητές του να απειλήσει την εστία της Καλαμάτας. Είναι ένας από τους τρεις παίκτες που αναφέρθηκαν ρητά ότι ξεκινούν βασικοί στο παιχνίδι, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πρώτου σκόρερ.

Η πλήρης σύνθεση της ενδεκάδας

Συνολικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και την Stoiximan, διαμορφώνεται ως εξής: Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Ορτέγκα. Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Πέντερσεν, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς και Τικνιζιάν.

Στο κέντρο, το δίδυμο αποτελείται από τους Φρόιλερ και Πουέρτα, ενώ μπροστά τους, στα «φτερά» της επίθεσης, θα παίξουν οι Ζότα και Ρόκα. Τέλος, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο θα βρίσκεται ο Γκονζάλες, ολοκληρώνοντας τη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta