Αντονέλι: «Πήραμε την pole, τώρα θέλουμε τη νίκη» στο γκραν πρι των ΗΠΑ

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και έναν τρομερό γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κίμι Αντονέλι θα εκκινήσει από την pole position στο Γκραν Πρι των ΗΠΑ, στο Τέξας. Ο Ιταλός οδηγός βρίσκεται πλέον σε θέση να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1, έχοντας την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα στον αγώνα της Κυριακής.

Ο 20χρονος πιλότος της Mercedes ήταν ο ταχύτερος στο Όστιν, θέτοντας τις βάσεις για έναν κρίσιμο αγώνα. Παρά τη σημασία του αποτελέσματος για το πρωτάθλημα, ο Αντονέλι επέλεξε να μην επικεντρωθεί στα διάφορα σενάρια, αλλά στην άμεση προτεραιότητα της νίκης.

Ο Αντονέλι στην κορυφή των κατατακτήριων

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, εξασφαλίζοντας την pole position στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ιταλός της Mercedes αναδείχθηκε ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές που διεξήχθησαν στο Όστιν, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

Αυτή η επίδοση του δίνει την πρώτη μαθηματική ευκαιρία να εξασφαλίσει τον τίτλο, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην επικείμενη αναμέτρηση. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση με την αρχική του προσπάθεια στο Q3.

Δηλώσεις μετά την pole position

Αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Αντονέλι ρωτήθηκε για την πιθανότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Όστιν, καθώς και για τη σημασία της εκκίνησης. Ο 20χρονος απέφυγε να επικεντρωθεί στα σενάρια του πρωταθλήματος, τονίζοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να μετατρέψει την pole position σε νίκη.

«Πήραμε την pole position, οπότε θέλουμε να κερδίσουμε αύριο. Ο Μαξ ήταν πολύ γρήγορος και ο Ίσακ έκανε απίστευτη δουλειά, επομένως δεν θα είναι εύκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον ισχυρό ανταγωνισμό που αναμένεται από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Ίσακ Χατζάρ.

Η σημασία της εκκίνησης

Ο Ιταλός οδηγός στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα μέτρα του αγώνα, γνωρίζοντας ότι η διατήρηση της πρωτοπορίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Η καλή εκκίνηση θεωρείται κλειδί για την επίτευξη του στόχου του.

«Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή εκκίνηση και ελπίζω να παραμείνουμε πρώτοι μέχρι την πρώτη στροφή. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, παρότι η μάχη θα είναι πολύ κλειστή», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στην τακτική του αγώνα.

Δυσκολίες στο Q3 και ικανοποίηση

Ο Αντονέλι εξασφάλισε την πρώτη θέση στην εκκίνηση με την αρχική του προσπάθεια στο Q3. Ένα λάθος στον δεύτερο γρήγορο γύρο δεν του επέτρεψε να βελτιώσει περαιτέρω τον χρόνο του, ωστόσο η πρώτη του προσπάθεια ήταν αρκετή για να του χαρίσει την pole position.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τις κατατακτήριες. Το Q3 ήταν πολύ δύσκολο λόγω του ανέμου. Υπήρχαν ισχυρές και απρόβλεπτες ριπές, αλλά είμαι χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την pole position», τόνισε ο 20χρονος οδηγός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Ο αγώνας της Κυριακής

Η εκκίνηση για το Grand Prix ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή. Σε αυτόν τον αγώνα, ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί πρωταθλητής της Formula 1, προσφέροντας ένα θέαμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta