Η Θύρα 4 του ΠΑΟΚ σε νέα εποχή με ιδιόκτητο σπίτι στην Εγνατία

Η ιστορική Θύρα 4 του ΠΑΟΚ περνά πλέον σε μια νέα εποχή, καθώς ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του συνδέσμου της σε έναν χώρο που, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, είναι ιδιόκτητος. Το νέο «σπίτι» της Θύρας 4 βρίσκεται στην Εγνατία 148Α, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το θρυλικό «χαμηλοτάβανο» της Παλαιών Πατρών Γερμανού, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για γενιές οπαδών του «δικεφάλου».

Το ιστορικό «χαμηλοτάβανο» της Παλαιών Πατρών Γερμανού

Το 1976, ο Κώστας Νακίου, ο Μάκης Μαυρομιχάλης και μια παρέα ΠΑΟΚτσήδων πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν έναν σύνδεσμο στο κέντρο της πόλης. Βρήκαν έναν μικρό χώρο στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 39, λίγα μέτρα πριν από την Εγνατία και την Καμάρα. Εκείνη την εποχή, κανείς από τους ιδρυτές δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο βαθιά θα συνδεόταν αυτό το «χαμηλοτάβανο» με την ιστορία του ΠΑΟΚ.

Για 46 ολόκληρα χρόνια, ο συγκεκριμένος χώρος αποτέλεσε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, συζητήσεων, ξέφρενων πανηγυρισμών, αλλά και δύσκολων στιγμών για τους φίλους του συλλόγου. Από εκεί πέρασαν αμέτρητες γενιές οπαδών, οι οποίοι, παρά τις όποιες διαφωνίες τους σε άλλα ζητήματα, μοιράζονταν την ίδια αφοσίωση και αγάπη για την ασπρόμαυρη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η αποσφράγιση του χώρου αυτού σηματοδότησε το τέλος μιας σημαντικής περιόδου.

Ένα σημείο αναφοράς για τους οπαδούς του «δικεφάλου»

Για τους απανταχού φίλους του ΠΑΟΚ, η Τούμπα ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό γήπεδο ποδοσφαίρου. Αντίστοιχα, για πολλές γενιές οπαδών του «δικεφάλου», το «χαμηλοτάβανο» της Παλαιών Πατρών Γερμανού ξεπερνούσε την έννοια ενός απλού συνδέσμου. Ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς τους, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής τους ιστορίας, βαθιά ριζωμένο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Οι ίδιοι οι ΠΑΟΚτσήδες συνήθιζαν να λένε χαρακτηριστικά πως, αν η Τούμπα αποτελούσε τον «Ναό» τους, τότε η «Αγία Τράπεζα» τους βρισκόταν αναμφίβολα στο «χαμηλοτάβανο» της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στα τσιμέντα αυτής της ιστορικής κερκίδας μεγάλωσαν γενιές πιτσιρικάδων, ενώ άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικών τάξεων γίνονταν ένα στην εξέδρα, ενωμένοι από το κοινό τους πάθος.

Η «κόλαση του Δάντη» και η ατμόσφαιρα της εξέδρας

Η φήμη της ασπρόμαυρης κερκίδας είχε ταξιδέψει πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι και την Ιταλία. Η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport είχε χαρακτηρίσει τη Θύρα 4 ως «Κόλαση του Δάντη», στην προσπάθειά της να περιγράψει την εκρηκτική και μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Το ανθρώπινο ποτάμι που συνέθεταν οι φίλαθλοι άλλοτε έμοιαζε με ένα καζάνι έτοιμο να εκραγεί και άλλοτε με μια άρτια συντονισμένη συμφωνική ορχήστρα.

Όταν κάποιος ανέβαινε στο σκαλοπάτι, ακριβώς κάτω από το ιστορικό πανό της Θύρας 4, η οχλαγωγία σταματούσε αμέσως. Ένα απλό σηκωμένο χέρι ήταν αρκετό για να σωπάσουν χιλιάδες στόματα, όλα σε αναμονή του πρώτου συνθήματος. Μόλις αυτό ακουγόταν, ολόκληρη η εξέδρα ακολουθούσε με ενθουσιασμό τον ρυθμό του, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που έμεινε αξέχαστη σε πολλούς.

Νέα εποχή και ιδιόκτητη στέγη στην Εγνατία

Πλέον, η ιστορική Θύρα 4 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της. Ο σύνδεσμος ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του σε έναν χώρο στην Εγνατία 148Α, ο οποίος, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, είναι ιδιόκτητος. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς ο σύνδεσμος αποκτά τη δική του μόνιμη στέγη, απαλλαγμένος από τις συνθήκες του παρελθόντος.

Παρόλο που η αποσφράγιση του παλιού χώρου στην Παλαιών Πατρών Γερμανού σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αυτό δεν αποτελεί και το τέλος της διαδρομής του συνδέσμου. Αντιθέτως, η μετακόμιση στον ιδιόκτητο χώρο στην Εγνατία ανοίγει νέους ορίζοντες και διασφαλίζει τη συνέχεια της ιστορίας και της παρουσίας της Θύρας 4 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta