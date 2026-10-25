Ολυμπιακός: Πού θα δείτε το ματς με τον Προμηθέα

Η 4η αγωνιστική της GBL φτάνει στο τέλος της με δύο σημαντικές αναμετρήσεις που θα κλείσουν την αυλαία της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Προμηθέας - Ολυμπιακός και Κολοσσός H Hotels - Βίκος Φάλκονς, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για τις 25 Οκτωβρίου, στις 13:00. Οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά και από το Gazzetta, ενώ διεξάγονται εν μέσω του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα σε έναν αγώνα που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους «ερυθρόλευκους». Η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητο εντός των συνόρων, στοχεύοντας στο 4/4 νικών στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήτα που υπέστη από τη Φενέρμπαχτσε στην EuroLeague, αναζητώντας μία θετική αντίδραση στο παρκέ.

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας καλείται να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του. Οι Πατρινοί έχουν ως στόχο να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στον ισχυρό αντίπαλό τους. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 2, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη του αγώνα.

Ο αγώνας του Κολοσσού H Hotels με τον Βίκο Φάλκονς

Παράλληλα με τον αγώνα του Ολυμπιακού, η 4η αγωνιστική περιλαμβάνει και τη συνάντηση ανάμεσα στον Κολοσσό H Hotels και τον Βίκο Φάλκονς. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Νησί των Ιπποτών», τη Ρόδο, όπου ο Κολοσσός H Hotels θα επιδιώξει να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Η ομάδα της Ρόδου επιθυμεί να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία και να συνεχίσει την πορεία της με θετικά αποτελέσματα.

Αντίθετα, ο Βίκος Φάλκονς, ως νεοφώτιστη ομάδα στη διοργάνωση, αναζητά την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια. Η τηλεοπτική κάλυψη αυτής της αναμέτρησης έχει ανατεθεί στον ΣΠΟΡ FM TV 1, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των φίλων του μπάσκετ στον αγώνα.

Το πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL

Η διεξαγωγή των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της GBL πραγματοποιείται σε μια περίοδο που το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω του σκανδάλου των στημένων αγώνων. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα ιδιαίτερο κλίμα γύρω από τις αναμετρήσεις, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την κανονική ροή της αγωνιστικής δράσης. Οι ομάδες καλούνται να επικεντρωθούν στους αγωνιστικούς τους στόχους και να προσφέρουν θέαμα στους φιλάθλους.

Για τον Ολυμπιακό, η αναμέτρηση με τον Προμηθέα αποτελεί μια ευκαιρία να εδραιώσει την κυριαρχία του στο ελληνικό πρωτάθλημα και να ανακτήσει την ψυχολογία του μετά την ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Για τον Προμηθέα, τον Κολοσσό H Hotels και τον Βίκο Φάλκονς, οι αγώνες αυτοί είναι κρίσιμοι για την επίτευξη των δικών τους στόχων, είτε πρόκειται για την εδραίωση, είτε για την αναζήτηση της πρώτης νίκης.

Πληροφορίες μετάδοσης των αγώνων

Οι φίλαθλοι του μπάσκετ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής της GBL έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένες επιλογές. Ο αγώνας ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό κανάλι ΣΠΟΡ FM TV 2. Αυτό επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για το 4/4 στο πρωτάθλημα και την αντίσταση του Προμηθέα.

Αντίστοιχα, η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Ρόδο, μεταξύ του Κολοσσού H Hotels και του Βίκου Φάλκονς, θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση μέσω του τηλεοπτικού καναλιού ΣΠΟΡ FM TV 1. Και οι δύο αγώνες είναι προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 13:00 της 25ης Οκτωβρίου. Η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των αγώνων μέσω των συγκεκριμένων καναλιών διασφαλίζει ότι οι φίλοι του αθλήματος δεν θα χάσουν καμία στιγμή από την αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta