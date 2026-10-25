Επεισόδιο με διαιτητές στο Αρκαλοχώρι και η υπόθεση της wild card στην Elite League

Ένα περιστατικό που φέρεται να εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια των διαιτητών, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ενός αγώνα μπάσκετ τον Νοέμβριο του 2024, αναδεικνύει πτυχές της λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης υπό την προεδρία του Βαγγέλη Λιόλιου. Το επεισόδιο αφορά την αναμέτρηση μεταξύ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου και του Ερμή Αργυρούπολης και αποκτά ιδιαίτερη σημασία δύο χρόνια μετά, εν μέσω των τρεχουσών εξελίξεων στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Το επεισόδιο στα αποδυτήρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ημίχρονο του αγώνα που διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου 2024, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της National League 1, σωματώδεις άνδρες φέρεται να εισέβαλαν στα αποδυτήρια. Η εισβολή αυτή, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έγινε με εντολή του προέδρου της ομάδας του Αρκαλοχωρίου, στον χώρο όπου βρίσκονταν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου για τουλάχιστον μισή ώρα. Όταν οι διαιτητές επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, φέρεται να έφεραν σημάδια επίθεσης στο πρόσωπο. Παρόλα αυτά, η τριάδα των ρέφερι δεν κατέγραψε κανένα στοιχείο για το συμβάν στο φύλλο αγώνα, όπως όφειλε, ούτε υπήρξε συμπληρωματική αναφορά για το τι συνέβη κατά την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η αναμέτρηση και το αποτέλεσμα

Η επίμαχη αναμέτρηση, στην οποία φέρεται να σημειώθηκε το επεισόδιο με τους διαιτητές, διεξήχθη στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Αντιμέτωπες ήταν η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ως γηπεδούχος, και ο Ερμής Αργυρούπολης.

Παρά το γεγονός ότι ο Ερμής Αργυρούπολης προηγούνταν με 45-42 στο ημίχρονο, και φέρεται να ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η γηπεδούχος ομάδα της Κρήτης επικράτησε τελικά με σκορ 84-77.

Οι συνδέσεις με την ΕΟΚ και τον Λευτέρη Αυγενάκη

Το περιστατικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των συνδέσεων της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Η ομάδα προέρχεται από την εκλογική περιφέρεια του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο κ. Αυγενάκης φέρεται να είχε βοηθήσει τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και άλλοτε πρόεδρος του Προμηθέα, στην πορεία του προς την προεδρία της ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Λευτέρης Αυγενάκης φέρεται να συνέβαλε στην «εκπαραθύρωση» του Γιώργου Βασιλακόπουλου από την ΕΟΚ, μέσω μιας φωτογραφικής ρύθμισης που αφορούσε τα ηλικιακά όρια. Ακολούθως, φέρεται να ενίσχυσε το προφίλ του Βαγγέλη Λιόλιου ως εκλεκτού της κυβέρνησης, με σκοπό ο τελευταίος να αναλάβει το τιμόνι της Ομοσπονδίας.

Η υπόθεση της wild card

Περαιτέρω, ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να εξασφάλισε για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου μια wild card για τη συμμετοχή της στην Elite League. Η απόφαση αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς δύο ιστορικά σωματεία του ελληνικού μπάσκετ, ο Απόλλων Πατρών και ο Σπόρτιγκ, έμειναν εκτός της διοργάνωσης, παρά την ιστορία και την παρουσία τους στον χώρο.

Η παροχή της wild card στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου, σε συνδυασμό με το φερόμενο επεισόδιο στα αποδυτήρια, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στις εξελίξεις που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ.

Αναμένονται απολογίες

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των εμπλεκομένων στρέφεται πλέον στη σημερινή ημέρα, καθώς αναμένονται οι απολογίες του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη. Οι απολογίες αυτές έρχονται στο φως εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων που έχουν αναδειχθεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki